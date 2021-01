Hangszín címmel jelent meg a Womex-életműdíjjal elismert énekesnő, Lakatos Mónika új albuma. Ezúttal a hagyományos oláh cigány zene lendületes, temperamentumos dalait gyűjtötte csokorba.

„Mónika hangja szabad madárként szárnyal a gitáros és ütőhangszeres kíséret fölött. És mégis, végig érezni lehet a mélyebb, elégikus dalok súlyát, amelyek a magyar cigányok életéről mondanak el valami megkerülhetetlenül fontosat” – írja méltatásában Simon Broughton, a világzenei profilú Songlines folyóirat főszerkesztője. Arra utal ezzel, hogy Lakatos Mónika előző lemeze, a komoly nemzetközi sikert aratott Romanimo (2018) drámai erejű, személyes hangvételű balladák, úgynevezett hallgatók gyűjteménye. „Az oláh cigányok lelke a hallgatókban van, hiszen ezekkel a dalokkal mindent képesek vagyunk kifejezni. Az előadó legtöbbször a saját életéről, ritkábban a közösség más tagjairól énekel, de mindig megtörtént eseményekből táplálkozik. Nálunk szinte minden családi, baráti összejövetel hallgatókkal zárul” – mondja Lakatos Mónika. Ehhez képest látszólag nagy kontraszt a Hangszín tüzes lendülete, de a lényeg, a mondanivaló ereje nem változott. Ezzel a lemezzel mutatkozik be Mónika új formációja, a Cigány Hangok, amelyben legfontosabb alkotótársa továbbra is a férje, Rostás Mihály Mazsi. A többszólamú vokális tételekben hallható énekeseket tradicionális szájbőgő és kanna kíséri, amit Kovács A. Máté szólaltat meg. Az énekesnő azt tervezi, hogy ha újra lesznek élő koncertek, a Cigány Hangok fellépőgárdája folyamatosan bővül, változik majd, vagyis minden fellépésük egyszeri, megismételhetetlen élmény lesz. Korábbi zenekaruk, a Romengo is tovább működik – velük az elmúlt másfél évtizedben legalább negyven országban arattak sikert; tavaly nyáron például Franciaországban turnéztak. Lakatos Mónika 2020 októberében elnyerte a Womex (World Music Expo) életműdíját, ami a hazai előadók közül korábban csak a Muzsikás együttesnek sikerült. A szakmai díj a Müpában rendezett gálakoncertnek köszönhetően nagyobb nemzetközi nyilvánosságot kapott – a járványhelyzet ellenére. Mónika úgy érzi, a díjat valójában férjével közösen kapta, hiszen Mazsi az összes formációjukért, teljes színpadi jelenlétükért felel, és a menedzselésben, koncertszervezésben is döntő szerepet vállal. Az énekesnő úgy véli, a Womex zsűrijének elismerése komoly felelősséggel jár, hiszen óhatatlanul példaképei lehetnek a zenei pályára készülő roma fiataloknak. Azt is szeretné hinni, hogy muzsikájuk hatására csökkenhet a cigánysággal szembeni diszkrimináció. „Furcsa kettősségben élek: magánemberként, az utcán gyakran találkozom az előítéletesség különböző formáival, míg a színpadra fellépve óriási szeretet árad felém” – mondja.



Infó: Lakatos Mónika és a Cigány Hangok: Hangszín FolkEurópa/Hangvető, 2020. Katalógusszám: FECD 073