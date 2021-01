Elhunyt Michael Apted

A Mozgó Könyvek a főváros több pontján zöld szekerekkel várja az olvasni vágyókat. Nemrég szociális intézmények támogatásába kezdtek, a kulturális program folyamatosan bővül.

Budapest közterein járva sokan találkozhattunk már könyvekkel megpakolt zöld szekerekkel, amelyeknél egy újság áráért régi kedvenceinkre, vagy új irodalmi csemegékre bukkanhatunk. A Mozgó Könyvek a főváros forgalmas pontjain kínál regényeket, ismeretterjesztő-, úti-, vagy akár mesekönyveket az utca emberének. A könyvterjesztést 2014-ben indította a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület azzal a céllal, hogy népszerűsítse az olvasást. – Egy barátunknak sok könyve volt, és azon kezdtünk el tanakodni, miként lehetne ezt minél többekhez eljuttatni. Majd arra gondoltunk, sokaknak érdekes lehetne egy közhasznú elveken működő projekt, amelyben névleges áron kínálnánk használt, ám minőségi, átválogatott könyveket. Rájöttünk, ehhez utcai stand szükséges, de egyedi megoldást szerettünk volna, így esett a választás a zöld színű könyvesszekérre. Ez nem teljesen saját ötlet: vannak külföldi felvételek már az 1920-as évektől járművekről, amelyeken hasonló mozgó könyvtárat alakítottak ki – beszélt a kezdetekről lapunknak Boda István, az egyesület elnöke. Eleinte háromszáz forintért adták a lakosságtól felvásárolt vagy adományként érkező könyveket, ebből törekedtek kitermelni a költségeket – begyűjtés, átválogatás, raktározás, munkabérek –, ám a minimálbér- és költségnövekedések a program fenntarthatóságát veszélyeztették, így némileg emelni kellett: most ötszáz forintért lehet könyvet kapni. Mint arról Boda István beszámolt: az induláskor nagyságrendileg kétmillió forint támogatást kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumától, ebből vásároltak húszezer kötetet a kezdéshez, ma már nagyrészt önfenntartó a program. Kiemelte, nem konkurensei az antikváriumoknak: más a profil, más értékű, árkategóriájú könyvekkel foglalkoznak. Elsődleges „ellenfelük” az időjárás, mivel eső és extrém körülmények esetén nem tudnak nyitva tartani. Többek közt ezért is indították el a Mozgó Könyvek online szekeret, amely folyamatosan várja az olvasókat, s így országos szintre is tudták emelni a programot. Ott bevezettek új árkategóriákat is, például 750 forintért újszerű állapotban lévő könyveket is kínálnak, s találunk ingyenesen elérhetőket is. Témák, műfajok szerint sorakoznak a kötetek a szekereken, s a legkedveltebb a szép- és a szórakoztató irodalom Boda István szerint. – A legnépszerűbb szerzők közt van Szabó Magda, Márai Sándor vagy Wass Albert, az ő könyveik néhány óra alatt gazdára találnak, ahogy Stephen King írásai, és egy-egy Harry Potter-kötet sem elérhető sokáig. Kortárs magyar szerzők írásai is gyakran megfordulnak, de érezhető, azt még sokan tartogatják, kevesebb az adomány belőlük. Szintén örök slágernek számítanak a mesekönyvek, nem tudunk eleget kitenni belőle, és érdekes, hogy adományból is kevesebb érkezik, talán kevésbé válnak meg tőle. Az útikönyvek is jól fogynak – most, a járvány idején is, talán sokan arra készülnek, hogy nem tart örökké ez a helyzet. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy sok legyen a kötelező irodalomból, ezzel is segítve iskolakezdéskor a családokat. Ezek az olvasmányok egyfajta körforgásban is vannak, sokan visszajuttatják hozzánk, miután kiolvasták őket – részletezte.



Talán meglepő lehet, de a szekerekre – akár az online változatra – minden nap kerül fel új könyv. – Sokan tudják ezt már: akad, aki nap mint nap átböngészi a kínálatot, s találkoztam már olyan olvasóval is, aki gyakran végig járja az összes szekeret, ahogy vannak, akik bevásárló-listákkal érkeznek. A válogatás elsődleges szempontja egyébként a könyv fizikai állapota, ami nincs olvasható állapotban, azt újrahasznosítóba szállítjuk, és fontos egyfajta irodalmi minőség fenntartása is – részletezte a Mozgó Könyvek vezetője. Számos rendhagyó történet érte őket az évek során Boda István szerint, többen bukkantak rá véletlenszerűen kedvenceikre, vagy olyan könyvre, amit régóta kerestek. Így volt Veszprém polgármestere is: kísérleti jelleggel indítottak szekeret a városban, a megnyitó alkalmával nézelődött a szekéren, s olyan kötetre bukkant, amit sok éve nem talált másutt. Fontos számukra, hogy munkájuk kulturális esélyegyenlőségi programot is jelent a kedvezményes ár miatt – ennek kapcsán megemlítette, egyszer miután valaki felvette az önkormányzatnál a segélyt, egyenesen a szekérhez ment mesekönyvet vásárolni az unokájának. A járványhelyzet kapcsán elmondta, érezhetően csökkent a forgalom, a nagyobb csomópontokon is kevesebb a vásárló, noha ebben az időjárás is közrejátszhat. – Az online szekérre a járványhelyzet elején feltöltöttünk nulla forintos könyveket, ezzel is segítve az otthonmaradókat, s a mai napig kerülnek fel így könyvek. Ehhez kapcsolható egy új projektünk is: megkeresett minket a II. kerület egyik alpolgármestere, hogy a nulla forintos könyvekből tudnánk-e szociális intézményeknek is juttatni. Kulturális Táplálék Gyűjtés címmel hirdettünk adományozói programot, és azt vettük észre, a lakosság nagyobb kedvvel adott könyveket erre a célra. Így további három fővárosi kerület (XI., V., IX.) időseit láttuk el adománykönyvekkel – számolt be róla Boda István. Kiemelte, ezt a programot szeretnék országosan is kiterjeszteni. Az év első felében kitűzött cél, hogy négy megyében – Baranya, Tolna, Somogy, Fejér – kezdjenek adománygyűjtést, s a beérkező kötetekkel a helyi szociális intézményeket lássák el.