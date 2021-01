Halálos baleset: gyalogost gázolt el egy autó az M3-ason

A horrorisztikus hazaútról felvétel készült.

Péntek délután egy alsószentmártoni férfi a község főutcáján talicskán tolta egyik falubelijét, Mladent. A 39 éves, napszámból élő férfi bábuként feküdt a talicskában. A rémfilmet idéző talicskás páros mellett ballagott egy harmadik alsószentmártoni, aki telefonjával filmezte a fuvart. Fél kilométert tettek meg így, akkor odaértek ahhoz a tűzoltószertárhoz, ami a hajléktalan Mladen komfort nélküli, önkormányzati szükséglakásaként szolgált. A „szállítók” a mozdulatlan férfit ágyára tették, és otthagyták. Pár óra múlva hazatért a szükséglakás másik lakója, s ő megállapította, hogy Mladen meghalt. Az ügyben a rendőrség szombaton vizsgálatot indított segítség elmulasztásának gyanújával, ismeretlen tettes ellen – tudtuk meg a Baranya Megyei rendőr-főkapitányság szóvivőjétől. Orvosszakértők vizsgálják, hogy Mladen mikor halt meg, és mi okozta a tragédiát. A talicskás menetnek tucatnyi tanúja volt, így tudható, hogy kik cipelték haza Mladent. A két férfit három órán át hallgatták ki a nyomozók a helybéliek szerint. Az 1200 lelkes Alsószentmártonban többekkel beszélgettünk az esetről. A faluhoz közeli erdőre fáért menő háromfős társaság egyik tagja azt mondta: – Mladent agyvérzés vitte el. – Nekem azt mondták – vette át a szót a másik –, hogy elesett, és agyrázkódást kapott. – Azt hallottam, hogy berúgott és attól lett vége – tette hozzá a harmadik. Utóbbit többen is megerősítették. Egy harmincas, a kapucniját a fejébe húzó, biciklis férfi ekképp beszélt, miközben a zsebében lapuló mobiltelefonból harsogott a lakodalmas rock: – Mindenki azt hitte, hogy Mladen ezért „taxizik”, mert berúgott. Mátós volt. Volt, aki azt feltételezte, hogy Mladen az egyik helyi bögrecsárdában ivott, és ott lett rosszul. Erre hajlott Mali Zoltán, a közeli Drávapiski független polgármestere, akinek kocsmája, élelmiszerüzlete és trafikja van Szentmártonban, s boltjainak kamerái ugyancsak felvették a talicskás menetet. – A talicska mellett sétáló férfinek zugkimérője van – állította Mali –, nála ihatott Mladen, ezért szállíttatta ő haza. Elképzelhető, hogy amikor a bögrecsárda pálinkát főzött, nem öntötték ki a rézelejét, s az előpárlatban lévő metilalkohol mérgezte meg Mladent. Mali Zoltán a bögrecsárda miatt neheztel a hatóságokra: – Vagy hússzor tettem feljelentést, hogy a faluban több zugkocsma működik. Én adózok, bejelentett alkalmazottakat fizetek, ők meg adó nélkül árulják a saját főzésű pálinkát és a feketedohányt. Sosem buknak le. Pedig itt mindenki tudja, hogy ez igaz. A faluvezetés sem lép fel ellenük, pedig kértem többször. A vámőrség eddig nem látta bizonyítottnak, hogy vannak zugkocsmák a faluban. A haláleset okán most valószínűleg újból vizsgálat indul ebben az ügyben is. Mladenen ez már nem segít.