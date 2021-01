Skócia a status quo ellen

A koronavírus-válság, a Brexit valósággá válása és a Salmond-botrány következményei egyaránt bonyolítják az északi tartomány jövőjét.

Az év eleje óta alaposan felbolydultak a kedélyek Skóciában, egyben kiéleződött a függetlenségről szóló vita is. Mint arról lapunk egy héttel ezelőtt beszámolt, évnyitó, a BBC Andrew Marr politikai magazinjának adott átfogó interjújában Boris Johnson határozottan kiállt amellett, hogy a 2014-es kudarcot vallott, az önállóságról szóló referendum, az "indyref" után legalább egy nemzedék erejéig kell várni, mielőtt a kérdést érdemes újra feltenni a skót nemzetnek. A kormányfő szerint a két EU-szavazás, 1975 és 2016 alapján a következő skót függetlenségi voksra legkorábban 2055-ben kerülhetne sor. Johnson után egy héttel az ellenzék vezére is lehetőséget kapott a megszólalásra a közszolgálati televízió szárnyashajó műsorában. Sir Keir Starmer a skót szuverenitásról szólva igyekezett diplomatikusan fogalmazni. Úgy vélte, "nincs szükség egy újabb referendumra, nem gondolja, hogy egy további, megosztó népszavazás jelentené a helyes utat előre". Bár elismerte, hogy a "status quo nem működik, de nem ért egyet azzal az érvvel sem, hogy az egyetlen megoldás a referendum". Sir Keir nem tudja elfogadni, hogy "amikor az egészségügyi ellátást összeomlás fenyegeti, a gazdaságra súlyos nyomás nehezedik, Skóciában rengeteg egyén és család küzd a munkahelyekért és a jövőért, semmi másról nem esik szó a tartománnyal kapcsolatban, mint hogy lesz- e egy újabb népszavazás". A Munkáspárt vezetőjének meggyőződése, hogy ha "valaki magukat a skótokat kérdezné meg a prioritásaik felől, - és ez az elmúlt kilenc hónapban sokszor megtörtént, - a legtöbbjük válasza értelemszerűen a gazdaság, a munkahelyek, az egészségügy és a közszolgáltatások" lenne. John Swinney, a skót autonóm kormány helyettes vezetője gyorsan reagált a brit ügyészség korábbi vezetőjének szavaira. A BBC Politics Scotland adásában "elengedhetetlen prioritásnak nevezte a függetlenségi referendumot, mivel ez lehetőséget ad a nemzetnek, hogy maga döntse el, miképpen építi újra a tartományt a Covid-19 legyőzése után. Míg a Skót Nemzeti Párt (SNP) westminsteri frakciójának második embere, Kirsten Oswald is az "alapvető" szót alkalmazta a népszavazással kapcsolatban, a Skót Konzervatívok alkotmányjogi szóvivője "hihetetlennek" minősítette, hogy Swinney, egyben a skót kormány "a függetlenségi népszavazás megismétlésének követelését hangoztatja akkor, amikor egy világválság visszaszorításának van igazi elsőbbsége. Az igazi feladat az oltási program megszervezése, hiszen ez ad az embereknek reményt". Skócia változatlanul nem tudja túltenni magát a 2016-os népszavazás idején is elutasított Brexit végleges megvalósulásán sem. A skót nacionalisták westminsteri vezetője, Ian Blackford "gazdasági vandalizmusként" éli meg a történteket. Az edinburgh-i kormány becslése szerint a vámügyek és az export területén bekövetkezett változások az Egyesült Királyság egészének évi 7 milliárd font veszteséget fognak okozni, míg a skót GDP a következő évtizedben 6 százalékkal esik vissza. A köpcös politikus friss nyilatkozatai egyikében "megbocsáthatatlannak" nevezte, hogy Skóciának "ilyen megsemmisítően magas árat, - emelkedő költségeket, bürokratikus nehézségeket és fennakadásokat - kell lenyelnie Boris Johnson szélsőséges Brexit-megállapodása miatt". Blackford úgy érzi, London kötelessége egy több milliárd fontos kártérítési csomag kifizetése Edinburgh-nak, hogy ezzel enyhítse az üzleti életet, az ipart és a közösségeket ért veszteségek hatását. A valóságban a központi kormányzás mind a Brexit, mind a pandémia miatt több száz millió fontot pengetett ki a decentralizált skóciai hatalomnak, és ha hinni lehet a hivatalos forrásoknak, ebből a pénzből egy fillér sem jutott el a karantén miatt bezárásra kényszerült üzleti vállalkozásokhoz. Nicola Sturgeon, a skót kormány feje látszólag sokkal szorosabban és határozottabban vezeti a pandémia elleni háborút, mint Boris Johnson, ám a valóságban a számok nem térnek el lényegesen az országos arányoktól. A Skót Nemzeti Párt vezetőjének renoméját súlyosan károsítják elődje, Alex Salmond molesztálási botrányának utózöngéi. A volt skót First Minister, Sturgeon egykori mentora és személyes jó barátja sokkoló információval lepte meg a bizonyítékok híján összeomlott bűnügyi pere után indított vizsgálat részvevőit. Azt állította, hogy utódja megsértette a miniszterek etikai kódexét, amikor a valóságosnál későbbi időpontra tette első értesülését a Salmond elleni szexuális gyanúsításokról. A Daily Express már Sturgeon lemondását rebesgeti, miután eddigi tanúvallomásai során "takarékosan bánt az igazsággal". A koronavírus-járvány kétségtelenül elősegítette a skót függetlenség és általában a tartományi önállóság ügyét. Skóciában sorozatban tizenhét közvélemény-kutatás adott többséget az elválás gondolatának. A pandémia ugyanakkor el is húzhatja a döntéshozatalt, amennyiben megkérdőjeleződött a május 6-ra kiírt széles körű helyhatósági, főpolgármesteri és tartományi választások időpontja. A Skóciára vonatkozó törvény akár hathónapos késést is lehetővé tesz, ugyanakkor igaz, hogy a világ számos országában, köztük az Egyesült Államokban is rendeztek választást a járvány idején.