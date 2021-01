Az embernél is nagyobbak voltak az óriásfogú őscápabébik

A kifejlett példányok pedig akár 15 méteresre is megnőhettek.

Az embernél nagyobbak voltak az óriásfogú őscápák, vagyis megalodonok újszülött utódai. Amerikai kutatók röntgensugarakkal vizsgálták meg egy megkövesedett megalodon (Otodus megalodon, Carcharocles megalodon vagy Carcharodon megalodon) csigolyáját, és arra jutottak, hogy mintegy kétméteres lehetett születésekor – írta a The Guardian. A világ óceánjaiban 1,5-3,6 millió éve élt megalodonok megtalált maradványai alapján már korábban ismert volt, hogy a kifejlett egyedek több mint 15 méteresre is megnőttek. Arról eddig nem voltak információk, mekkorák lehettek világra jövetelükkor. „Ez az első ilyen kutatás megalodonokról: segítségével megismerhettünk a születéskori méretüket, szaporodásukat és növekedési mintázatukat” – mondta Kenshu Shimada, a chicagói DePaul Egyetem paleobiológusa, a kutatás vezetője. Az Otodus megalodon gigantikus hal volt, a földi élet történelmének egyik legnagyobb húsevője. A tudósok számos fosszilizálódott maradványt feltártak, biológiájáról azonban nagyon kevés ismerettel rendelkeztek, mivel többnyire csak a fogak maradtak meg ezekből a porcos élőlényekből. A Stockton és a William Peterson Egyetemekkel együttműködve Shimada CT-vizsgálatokat végzett egy nagyon ritka megalodoncsigolyán, amelyet a brüsszeli Belga Királyi Természettudományi Intézet gyűjteményében őriztek. A 15 centiméter széles fosszília egy 9 méteres megalodontól származik egy távoli leszármazottja, a nagy fehér cápa hasonló csigolyája alapján végzett becslések szerint. A képalkotó vizsgálat 46 növekedési gyűrűt tárt fel a fosszíliában, ennek alapján a szakértők az állat korára vonhatnak le következtetést, a fák évgyűrűihez hasonló elv szerint. A visszafelé végzett mérések és becslések alapján úgy számítják, az újszülött megalodon orrától a farka végéig két méteres lehetett. A vizsgálatok alapján megállapították az állatok növekedési görbéjét is. A röntgenelemzés nem találta bizonyítékát növekedési ugrásnak a megalodon fiatal éveiben, ehelyett egy évente több mint 16 centiméteres növekedési átlagot állapítottak meg legalább a hal 46. évéig. A fajra jellemző általános élethossz a szakértők szerint minimum 88 év volt. A tudósok kutatásaik eredményét a Historical Biology című lapban mutatták be. Az újszülött megalodon hatalmas mérete alapján megállapítható, hogy más cápafajokhoz, például a fehér cápához, a rókacápához vagy a makócápához hasonlóan a petevezetékben kikelő erősebb egyedek felfalják még ki nem kelt testvéreik petéit vagy magukat az ivadékokat. Ez az oofágia, amelynek eredményeként kevesebb utód marad éleben, azok azonban nagyobbak és jobban tápláltak, több esélyük van a túlélésre a ragadozókkal szemben. A kifejlett megalodonok tengeri állatokkal, például fókákkal, delfinekkel és bálnákkal táplálkoztak.