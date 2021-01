Karácsony: az egész magyar gazdaságot magával ránthatja a főváros csődje

A teljes keret 55 milliárd forint. Ebből az összegből több pavilont is felhúznak.

Nagyban zajlanak a munkák a kőbányai Hungexpo területén, ahol a tervek szerint a 2021-es Vadászati és Természeti Világkiállítást rendezik meg. A területen 2019-ben láttak neki a teendőknek. Kovács Zoltán, a lebonyolításért felelős kormánybiztos (aki egyben a kommunikációs államtitkár), azt ígérte, 2021 tavasz végére megújul a környék.

Az Átlátszó munkatársai most megnézték a helyszínt: a kerítésen függő tábla szerint az új kongresszusi központ várható befejezése 2020 decembere volt, azonban még teteje sincs az épületnek.

A portál újságírói azt tapasztalták, hogy az épülethez kapcsolódó vasbeton- és acélszerkezet-építési munkák nagyja elkészült, az üveg előcsarnok építése még zajlik. A főbejáratnál már látni lehet a Hungexpo új 6.500 nm-es fogadóépületének a vázát, ami lehetővé teszi a látogatók kényelmes érkezését, regisztrációját és jegyvásárlását. Megjegyzik azt is, hogy a Hungexpo területén két új pavilon készül, itt azonban már elég előrehaladott állapotban vannak a munkák. A 2021-es világkiállítás fő rendezvénye a többnyelvű központi magyar tárlat lesz. A kiállításon való hivatalos részvételre a Magyarország meghívását elfogadó külföldi országok saját standokkal mutatkozhatnak be. Úgy fest, a koronavírus-járvány sem tesz be az optimista várakozásoknak: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egymillió látogatóval számol a kiállításon. Ennek kétharmada pedig belföldi lehet. Szerinte akkor is elérhető ez a szám, ha esetleg külföldről nem tudnak jönni. Magyarországon 670 ezer horgász és vadász van, a családtagokkal együtt 1,5 millió ember kötődik a vadászathoz, halászathoz. A világkiállítás 55 milliárd forintba fog kerülni. Ugyanakkor Kovács Zoltán szerint ez az összeg a Hungexpo területének felújítására valamint kibővítésére szolgál. Ezzel pedig a várakozások szerint bebiztosítják, hogy Magyarország felkerül a világ üzleti turizmusának térképére.