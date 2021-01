Merkel szerint "elemi fontosságú a szabadságjog", ezért "problémás" Trump Twitter-fiókjának felfüggesztése

Hosszas huzavona után a pekingi kormány bejelentette, hogy mégis beengedi az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakembereit, akik régóta várnak arra, hogy beutazhassanak Kínába, a 2019 végén megjelent koronavírus eredetének feltárására. A WHO már tavaly július óta tárgyalt a kutatók beengedéséről, de mindeddig falakba ütköztek. Nemrég már úgy tűnt, hogy zöld utat kapott a tudóscsapat, melynek két tagja már neki is vágott az útnak, amikor kiderült, hogy vízumproblémák miatt mégsem léphetnek be Kínába. A történtek miatt még a Peking-barátsággal vádolt WHO-főtitkár, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is mély csalódottságának adott hangot. A kínai külügyminisztérium múlt szerdán azzal védekezett, hogy valami félreértés történhetett. Ennek tisztázására azonban úgy tűnik, több napra volt szükség, hiszen a szakemberek végül csak tegnap kapták meg a beutazási engedélyt Kínától. A hercehurca nem sok jót ígér a kutatók számára, akik azt szeretnék kideríteni, hogy hogyan és mikor terjedt át az eddig csak állatokban fellelhető vírustörzs az emberre. Az egész emberiség érdeke lenne ennek megállapítása, hiszen a tények ismeretében akár egy esetleges újabb világjárvány is megelőzhető lenne. A kínai kommunista állampárt ennek ellenére nem túlságosan készséges a kutatókkal. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a vizsgálatot kezdeményező tagállamokat nem pusztán egészségügyi megfontolások vezérelték; egy részük - élükön az Egyesült Államokkal - azt várja, hogy bebizonyosodik, Kínának felelőssége volt a koronavírus elszabadulásában, amit az ázsiai szuperhatalom nyilvánvaló okokból el szeretne kerülni. Nem valószínű, hogy a WHO majdani jelentése pontot tesz a vitára, hiszen - ENSZ -szervezet lévén - minden bizonnyal diplomatikusan fogja megfogalmazni végkövetkeztetéseit. Peking azonban érzékelhetően tart attól, hogy az esetlegesen feltárt tények ellentmondanak az általa hangoztatott sikerpropagandának. A világjárvány kapcsán Kína egyik legfontosabb célja, hogy meggyőzze a nemzetközi közvéleményt a saját koronavírus-narratívájáról. A propaganda elfeledtetné azt, hogy kezdetben megpróbálták eltussolni a kibontakozó járványt és megfenyegették azokat az orvosokat és újságírókat, akik mégis figyelmeztettek a rohamosan terjedő rejtélyes betegségre. Az állami média kétséget ébreszte arról, hogy a vírus Vuhanból terjedt szét a világon - kínai és angol nyelven egyaránt ontja magából az ezt alátámasztó alternatív elméleteket, legújabban például azt állítják, hogy a kór mirelit élelmiszerekkel érkezett Kínába, mely - a hivatalos verzió szerint - “sietve jelentette” a járványt a WHO-nak. Előbbi feltételezés több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol, utóbbi pedig bizonyíthatóan hamis. Az ázsiai szuperhatalmat azonban nyilvánvalóan nem az igazság érdekli, a pekingi vezetés nyitott bármilyen olyan teóriára, amely mentesíti őket a világjárvány kirobbanásával kapcsolatban felmerülő felelősség alól.

