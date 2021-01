Sok hatéves kerülhet éretlenül iskolába

Súlyos hiányosságok vannak az iskolaérettséggel és a hatéves kortól kötelező tankötelezettség elhalasztásával kapcsolatos eljárásban. Nagyon sok szülő nem kapott megfelelő tájékoztatást és támogatást az iskolahalasztási kérelmek megindításához – állítja a Szülői Hang Közösség.

Súlyos hiányosságok vannak az iskolaérettséggel és a hatéves kortól kötelező tankötelezettség elhalasztásával kapcsolatos eljárásban. Nagyon sok szülő nem kapott megfelelő tájékoztatást és támogatást az iskolahalasztási kérelmek megindításához – állítja a Szülői Hang Közösség. Az érintettek körében végzett felmérésük eredményei szerint a szülők csupán 44 százaléka kapott információt a döntés pedagógiai szempontjairól, és 70 százalékuk tapasztalta azt, hogy a szakértők vagy óvodák indokolatlanul elutasítják a kérvényezés támogatását. A kormány még 2019 nyarán változtatott az iskolaérettség szabályain: 2020-tól az óvodák és a szülők már nem dönthetnek arról, hogy egy hatéves kisgyermek iskolaérett-e. Ha a szülők azt szeretnék, hogy gyermekük egy évig még óvodában maradjon, az Oktatási Hivatalnak (OH) nyújthatnak be kérvényt. Tavaly januárban mintegy 10 ezer kérelem érkezett az OH-hoz, illetve még 2019 végéig – amíg nem léptek életbe a törvénymódosítások – 12 ezren a szakszolgálatoknál is szereztek igazolást. Vagyis tavaly összesen 22 ezren mentesülhettek a kötelező beiskolázás alól, ami több mint tízezerrel kevesebb kisgyermeket jelent, mint a korábbi években. A szülőknek most már nem volt lehetőségük a szakszolgálatokhoz fordulni, csak az OH dönthet a gyerekek sorsáról. A hivatal lapunk megkeresésére közölte: január 1-je és 11-e között 6339 kérelem érkezett hozzájuk, 2616 esetben már ki is küldték a határozatot, ebből 2596 a kérelemnek helyt adó. – A szülők legnagyobb része eddig szakmailag megalapozott, hiánytalan kérelmet nyújtott be – írták, hozzátéve: arról nincs tudomásuk, hogy a szakértők vagy az óvodák indokolatlanul elutasították volna a kérelmek támogatását. – Nem meglepő, hogy a hivatalnak nincs tudomása az ilyen esetekről. Ha az óvoda, a logopédus vagy a fejlesztőpedagógus nem ad igazolást a gyereknek, arról a hivatal nem fog értesülni. De nem is tettek semmit annak érdekében, hogy ez működjön: nem tettek közzé semmiféle mintát, iránymutatást, nem írtak az óvodáknak és más intézményeknek, hogy adjanak ki ilyen támogató papírokat – nyilatkozta lapunknak a Szülői Hang képviselője, Miklós György. Hangsúlyozta: bár január 15-éig még van idő a kérelmek benyújtására, félő, hogy az iskolahalasztást a tavalyi 22 ezernél is kevesebben fogják kérelmezni. A szülői szervezet szerint idén tízezernél is több olyan hatéves kisgyermeket kényszeríthetnek iskolába, akiknek indokolt lenne a halasztás, de a szüleik nem kaptak megfelelő tájékoztatást és támogatást a kérvények beadásához. Vagyis sokan el sem jutnak addig, hogy kérelmet küldjenek az OH-nak – sokakban nem tudatosul, hogy gyermekük érdekében január közepéig van idejük ezt megtenni. Mint írták, az OH tájékoztatója csak a bürokratikus teendőkre szorítkozik, és egyetlen szót sem pazarol az érdemi pedagógiai döntés szempontjaira, még arról is megfeledkezik, hogy hova fordulhatnak tanácsért a szülők.