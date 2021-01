Több tízmilliós bírságot kapott a Spar

Jogerősen 80 millió forint termékpálya-felügyeleti bírságot szabott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a kereskedelmi céggel szemben.

A Spar több élelmiszeripari beszállító esetében is jogsértő magatartást tanúsított, amikor mérhető forgalmi cél meghatározása nélkül úgynevezett fix bónusz megfizetésére kötelezte őket - közölte a Nébih az MTI-vel kedden. A jogsértő eljárással a cég mintegy 75 millió forinttal károsította meg a kereskedelmi partnereit. A Nébih az élelmiszeripari beszállítókkal szemben alkalmazott szerződéses feltételek teljesülését vizsgálta a SPAR Magyarország Kft.-nél. Az ellenőrzés során megállapították: a vizsgált tíz beszállító közül öttel szemben forgalmi cél kikötése nélkül terhelt ki úgynevezett utólag fizetendő engedményt (bónuszt) az áruházlánc, mintegy 75 millió forint értékben. Kiemelik: az utólag fizetendő bónusz csak akkor felel meg a törvényi előírásoknak, ha azt tényleges forgalomnövekedésben megnyilvánuló többletteljesítmény alapján számolják el. Az ügyben a hatósági eljárás lezárult, a SPAR a jogsértés megállapításával kapcsolatban nem nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, így a döntés jogerős. A Nébih felhívja a piaci szereplők figyelmét, hogy a hatóság szakemberei a jövőben is folyamatosan ellenőrzik a kereskedők élelmiszeripari beszállítókkal szemben tanúsított üzleti magatartását, és minden esetben fellépnek a piaci pozíciójukkal visszaélő kereskedelmi vállalkozásokkal szemben.