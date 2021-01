Megérkezett a Pfizer-BioNTech újabb vakcina-szállítmánya Magyarországra

Az M1 aktuális csatornán kedden délelőtt jelentették be, hogy megérkezett Budapestre a Pfizer-BioNTech vakcina-szállítmánya. Ez az oltóanyag 47 385 ember oltását teszi lehetővé. A most érkezett oltóanyagokkal folytatódik az egészségügyi dolgozók, valamint az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása. Kedden a Moderna-vakcinából is megérkezik Magyarországra az első szállítmány - emelték ki. A reggeli kormányzati tájékoztatás szerint Magyarország eddig minden hazánkba érkezett vakcinát felhasznált, hétfő estig összesen már 78 579 fő kapott oltást , többségében egészségügyi dolgozók, valamint 6642 idősotthonban lakó és dolgozó. A keddi szállítmányok közel 51 ezer ember oltását teszik lehetővé.