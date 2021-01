Csaknem duplájára nőtt az új fertőzöttek száma Csehországban

Az ország lakossága 9,3 millió fő.

Meghaladta a félmilliót a koronavírussal eddig bizonyítottan megfertőzöttek száma a 9,3 milliós Izraelben – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden. Rekordot döntött hétfőn az új fertőzöttek száma, 129 449 teszt elvégzésével 9 589 új vírushordozót találtak, ami 7,6 százalékos arányt jelent. A 12-es kereskedelmi tévé értesülése szerint

az új fertőzöttek mintegy ötödének szervezetében már a gyorsabban terjedő brit variáns lehet jelen, és ezzel magyarázzák a zárlat ellenére is meredeken felfelé szökő számokat.

Továbbra is az ultraortodox települések a leginkább fertőzöttek, de a 12-es kereskedelmi csatorna hétfő esti híradója szerint ennek ellenére számos szélsőségesen vallásos haszid udvar továbbra is nyitva tartja oktatási intézményeit, figyelmen kívül hagyják az állami rendelkezéseket. A rendőrség a 12-es TV szerint csak ritkán próbálja betartatni az országos karantén előírásait az ultraortdoxoknál, de hétfőn Asdódban kivonultak egy vallási iskolához, ahol a vallásos fiatalok erőszakos tömegtüntetéssel válaszoltak, különböző tárgyakkal dobálták a rend fenntartóit, akik vízágyú bevetésével oszlatták a tömeget. A fertőzöttek egyre nagyobb száma ellenére reményre ad okot, hogy némiképp csökkent a súlyos betegek, és a lélegeztetőgépre kapcsoltak száma, ami az idősek és a veszélyeztetett csoportok egyre jelentősebb beoltottságának a következménye. Az egészségügyi minisztérium megkezdte honlapján az oltások napi adatainak közlését is. Hétfőig a lakosság 20,9 százaléka, 1 millió 854 ezer 55 ember kapta meg a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag első dózisát. Már harmadik napja a második dózissal is oltják azokat, akik három héttel korábban kapták meg az első dózist. Ők a második oltás után egy héttel mintegy 96 százalékos védettséget élveznek a koronavírus okozta betegségekkel szemben. A minisztérium elkészítette az oltási tervet a következő hónapokra, amely március végéig 5,2 millió 16 évesnél idősebb izraeli beoltását irányozza elő a koronavírus ellen. Várhatóan februárban kezdik meg a negyven évesnél idősebbek oltását, addig az 50 év fölöttieket látják el a vakcinával. Az oltás díjmentes és önkéntes, és a lakosság túlnyomó része kéri beadását. Mivel a mélyhűtés után öt nappal lejár a vakcina szavatossága, esténként a fiatalabbak hosszú sora áll az oltóhelyeknél, ahol nekik is beadják soron kívül az oltást a meg nem jelentek helyett, hogy ne vesszen kárba az oltóanyag. Facebook-csoportok alakultak annak kiderítésére, hogy hol maradtak gyorsan felhasználandó oltások, a csoportok tagjai gyorsan odautaznak, és így jutnak hozzá a vakcinához. Az országos erőfeszítést a fiatalabbak védelme is segíti, ugyanis a járvány felszámolásához a teljes lakosság legalább 70 százalékának beoltása szükséges a szakemberek szerint.



Tavaly március óta 504 269-en fertőződtek meg koronavírussal, Izrael ezzel a világ 29. olyan országa lett, ahol meghaladta a félmilliót az azonosított fertőzöttek száma.