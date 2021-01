David Attenborough megkapta a koronavírus elleni oltást

A 94 éves brit természettudóst az Oxford/AstraZeneca vakcinájával oltották be.

Néhány nappal II. Erzsébet királynő után a szintén 94 éves Sir David Attenborough is megkapta a koronavírus elleni oltást, az Oxford/AstraZeneca vakcinájának első adagját – írta a The Sun alapján a Szeretlek Magyarország . A világhírű természetkutató az Egyesült Királyságban a veszélyeztetettek második csoportjába tartozik, azt mondta, a kora alapján jogosult a vakcinára, tudósként pedig különösen fontosnak tartja, hogy példát mutasson és az elsők között oltassa be magát. „A járvány éreztette velünk, hogy sérülékenyek és kiszolgáltatottak vagyunk a világ történéseivel szemben” – idézte a szavait az Independent . Az Oxford/AstraZeneca oltás lehet a harmadik, amely a Pfizer/BioNTech és a Moderna készítmenyei után engedélyt kaphat az Európai Unióban is. Az engedélyeztetési kérelmet kedden nyújtották be az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA). A döntés a vakcina minőségére, biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozó fejlesztői dokumentáció vizsgálata után, várhatóan január 29-ig megszületik. Az amszterdami székhelyű ügynökség azt közölte, hogy gyorsított eljárásban határoznak majd a vakcina feltételes forgalomba hozatalának engedélyezéséről – írta az MTI. Mint megírtuk , David Attenborough szeptemberben regisztrált az Instagramra, hogy ott is felhívja a figyelmet a klímaválságra. Csatlakozása után néhány órával rekordszámú követője lett, ám a napokban azt közölte, törli a fiókját, mert nehezére esik a kezelése.