Haldokló távoli galaxist figyeltek meg

„Szemtornára” és rendszeres látásvizsgálatra buzdítja a briteket egy jótékonysági szervezet, hogy a járványügyi korlátozások miatt otthonmaradásra kényszerülő emberek látása ne romoljon a képernyő előtt töltött idő növekedése miatt. A Fight for Sight nevű szervezet a 20-20-20-as szabály betartását javasolja az embereknek, vagyis azt, hogy képernyőnézés közben 20 percenként 20 másodpercig nézzenek egy 20 lábnyira (6 méter) lévő tárgyat – írta a BBC News. Egy kétezer felnőtt bevonásával készült felmérés szerint a résztvevők fele a világjárvány kirobbanása óta több időt tölt a képernyő előtt, és közülük 38 százalék érzi úgy, hogy romlott a látása. A szervezet megbízásából készült reprezentatív felmérés szerint minden ötödik válaszadó kisebb valószínűséggel megy el most, a vírustól tartva szemvizsgálatra, mint a járvány előtt. A megkérdezettek olvasási nehézségekről, fejfájásról, migrénről és gyenge éjszakai látásról számoltak be. A Fight for Sight szerint rendkívül fontos, hogy az emberek rendszeresen járjanak látásvizsgálatra. „A látásvesztéses esetek több mint fele elkerülhető a korai felismeréssel és a megelőzési módszerekkel” – hangsúlyozta Sherine Krause, a szervezet vezetője, hozzátéve, hogy a rendszeres látásvizsgálat segítheti a tünet nélküli betegségek felismerését is.