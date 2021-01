Már februárban az európai piacon lehet a harmadik vakcina

A legfőbb ügyész ismét feljelentésként értékelt egy képviselői kérdést.

Ezzel a címmel nyújtott be írásbeli kérdést Polt Péternek a szocialista Bangóné Borbély Ildikó. A képviselőnőnek egy, a hvg.hu által közölt cikk keltette fel a figyelmét. Az írásból az derült ki, hogy egy olyan cég is részt vett a berendezések telepítésében, amelynek évekig sem bevétele, sem alkalmazottja nem volt. Az ellenzéki politikus szerint ezeket a cégeket megfelelő referenciákkal rendelkező, ilyen feladatokra szakosodott vállalkozások helyett választották ki. „Bizonyára Legfőbb Ügyész Úr is egyetért velem abban, hogy a lélegeztetőgépek szakszerűtlen beszerelése akár emberi életekbe is kerülhet. Fontos volna ismerni, hogy miért ezeket a cégeket választották ki annak érdekében, hogy a magyar társadalom nyugodtan bízhasson abban, hogy a kórházba kerülve megfelelően beszerelt eszközökkel fognak ellátást kapni” – fogalmazott. Emiatt három kérdésre várta a választ: