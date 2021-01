Az Európai Uniót hibáztatta Kósa Lajos az oltóanyag-beszerzés miatt

Győrfi Pál szerint a szervezés biztonságossá tétele a cél.

Ez olvasható abban a nyilatkozatban, amelyet a hvg.hu számára juttatott el egy, az Országos Mentőszolgálatnál dolgozó. Hozzátette, a papírt csak azoknak kell kitölteniük, akik nem szeretnék, hogy megkapják a vakcinát. A mentőszolgálat kommunikációs vezetője azt írta a portálnak, a nyilatkozat célja a szervezés biztonságossá tétele, mivel ha tudják, kikkel nem lehet számolni, akkor az oltóanyagokat a következő kockázati csoport ellátására lehet fordítani. Bár a nyilatkozattétel Győrfi Pál szerint „nemcsak az OMSZ dolgozóira, hanem más egészségügyi dolgozókra is vonatkozik”, sem a Magyar Orvosi Kamara, sem a hvg.hu kórházi forrásai nem találkoztak még ilyennel. Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke elmondta, hozzájuk is érkeztek jelzések a nyilatkozattal kapcsolatban és bajtársaik legfőbb aggálya az volt, hogy a papíron szereplő tájékoztatásban nem részesültek. A szövetség elnöke szerint a nyilatkozat szerepe egyrészt egy bújtatott nyomásgyakorlás lehet, amivel szeretnék emelni a mentődolgozók oltakozási kedvét (pár nappal ezelőttig a mentők 30 százaléka oltatta be magát), másrészt pedig a felelősség elismerésével a munkavállaló leveszi ezt a terhet mentőszolgálat válláról, hiszen a mentős tudatában volt a kockázatokkal, amikor úgy döntött, ennek ellenére sem adatja be az oltást.