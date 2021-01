Ismét milliárdokat osztott ki támogatásként a Magyar Turisztikai Ügynökség

Bővült a támogatottak listája, de fideszes vezetésű önkormányzatok sem maradtak ki a körből.

Bővült azok köre, akik állami támogatásban részesülnek a Guller Zoltán vezette Magyar Turisztikai Ügynökségtől. Ez csak onnan tudható, hogy az MTÜ oldalán található lista , amely a nyerteseket sorolja fel, 173 oldalról 181 oldalasra nőtt – vette észre a 24.hu . Az MTÜ által indított, 300 milliárd forintos keretösszegű Kisfaludy turisztika program frissített táblázatából kiderült, hogy Orbán Viktor korábbi fejlesztési miniszterének, Fellegi Tamásnak a cége Petneházy Dáviddal, a korábbi szabolcsi Fidelitas-elnökkel együtt 1,5 milliárdos állami támogatásból építheti újjá a régi Hotel Volánt a Balatonnál. Lázár János korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter körébe is jutott az MTÜ turisztikai pénzeiből. Lázár jelenleg kormánybiztosként irányítja a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t, amely 840 millió forintot kapott a Hotel Nonius megújítására. Tiszaparti szálláshelyfejlesztésre kapott 285 millió forintot Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter üzleti körébe tartozó vállalkozó, Mikucza Tamás cége is. Jutott pénz a nemrég a Magyar Rektori Konferencia társelnökének is megválasztott Mocsai Lajos családjának is. A Bánó Birtok turisztikai fejlesztésére 60 millió forintot kapott Mocsai Lajosné cége. A Fons Sacer belső egyházi jogi személy 3,2 milliárd forint állami támogatásban részesül a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésére, és 4 milliárd forintot kap a Green Plan Center Oktatási, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a szolnoki Tiszakavics Hotel fejlesztésére. Az MTÜ egyedi támogatás néven pályázat nélkül is osztogat állami támogatásokat, amivel nemcsak vállalkozók jutnak soron kívüli támogatáshoz, de önkormányzatok is. A 24.hu összesítése szerint a tavalyi évhez hasonlóan most is a fideszes önkormányzatoknak osztottak ki nagy összegű támogatásokat. Így például Esztergom fideszes önkormányzata 5 milliárd forintnyi támogatást kapott többek között élményfürdő felújítására, Csurgó fideszes önkormányzata pedig 3 milliárd forintot kapott szálloda fejlesztésére.