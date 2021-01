Kubatov: a Fidesz felkészül arra, ha itthon is letiltásokkal avatkozik be a Facebook

A Fidesz alelnöke azt mondja, azért nem lesznek trollcsapataik, mert ő a tiszta választási kampányban hisz. A Kubatov-listákat ő maga hozza szóba.

Az InfoRádióban Kubatov Gábor elárulja, a 2022-es választásra más kommunikációval készül a Fidesz, mert a televíziónál nagyobb szerepe lett a közösségi médiának a politikai kampányokban is. A Fidesz alelnöke azt mondja, nekik nem lesznek trollcsapataik. Ő ugyanis hisz abban, hogy a választási kampányban tiszta módszereket kell használni és alkalmazni. Szerinte a közösségeken nagyon sok múlik, ő régi híve annak, hogy kapcsolatot kell tartani a választókkal. Az interjúban ő maga hozza szóba a Kubatov-listákat, jelezve, milyen komoly hozadéka van, ha a politika ismeri a választók véleményét. A választások utolsó hetében, mire általában eljutnak az összes Fidesz-szavazóhoz, ő már szokta tudni, hányadán állnak, van-e valami problémájuk velük, jó volt-e a kampányuk. Számára az teszi széppé a közösségi médiát is, hogy lehet építeni a közösséget, meg lehet hallgatni a választókat. A közösségépítéssel azért állnak jól, mert szerinte nagyon jól teljesít az Orbán-kormány, sokan kedvelik őket. Az a kérdés csak, hogy ezt a kedvelést átfordítják-e aktivitássá. A Fidesz alelnöke pártja támogatottságát nagyon magasnak tartja, összevetve a 2017-es, 2013-as hasonló adatokkal. Szerinte nem kell módosítani a választási szabályokon, jó esélyük van nyerni 2022-ben. Az amerikai kampányból is a közösségi média szerepét emeli ki. Elgondolkodtatónak tartja, hogy Donald Trump Twitter- és a Facebook-oldalát lekapcsolták, nyilvánvalónak nevezi, hogy erre készülni kell. Emlékeztet rá, hogy „mindenkit letiltani lehetetlen” egy közösségben, „a Fidesz pedig a virtuális térben is jó közösséget fog alkotni. Ha valakit törölnek, a támogatók átveszik a szerepét és kommunikálnak ugyanúgy tovább.