Felfüggesztettre ítélték a tintasugaras nyomtatóval pénzt hamisító fiatal párt

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész fellebbezett.

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy nyomtatóval pénzt hamisító fiatal párt – tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-t. A közlemény szerint a férfi és a nő tintasugaras nyomtatóval hamis 50, 100 és 200 eurós, valamint 10 ezer forintos címletű bankjegyeket állított elő, azokkal bolti vásárlások, illetve magánszemélyekkel kötött adásvételek során fizettek, így hozták forgalomba a hamis pénzt. A szerdai előkészítő ülésen mindketten beismerték bűnösségüket és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról is. Ezt a nyilatkozatot a bíróság elfogadta és nem vizsgálta sem a vádirati tényállás megalapozottságát, sem pedig a bűnösség kérdését, így bizonyítási eljárást sem folytatott le. A büntetés kiszabásakor a bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlottak büntetlen előéletét, beismerésüket, megbánásukat, valamint azt is, hogy a bűncselekményt fiatal felnőttként követték el. Ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe a sorozatos elkövetést. A bíróság az enyhítő körülmények túlsúlya miatt úgy ítélte meg, hogy a kiszabott szabadságvesztések próbaidőre történő felfüggesztésével is elérhetőek a büntetési célok. Az ügyészség által folytatólagosan elkövetett pénzhamisítással megvádolt férfit és nőt két év – öt év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre, valamint 180 ezer, illetve 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság, továbbá összesen 44 500 forintra vagyonelkobzást is elrendelt velük szemben. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész fellebbezett.