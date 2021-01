Újra a Capitoliumon a világ szeme - galéria

Amióta létezik védőoltás, félnek az emberek a szuritól – így oltották nagyszüleinket

A feketehimlő elleni immunizálással már az i. e. 2. század elején kísérleteztek Indiában vagy Kínában, ám igazolt eredményt először Edward Jennernek sikerült elérnie. Megfigyelte, hogy a fejőasszonyok immunissá váltak a feketehimlőre, miután átestek a tehénhimlőn, ezért tehénhimlős váladékot juttatott egészséges emberek szervezetébe, köztük saját fiáéba is. A fertőzöttek átestek a tehénhimlőn, meggyógyultak, majd a feketehimlővel szennyezett anyaggal szemben is immunisnak bizonyultak, így kimutatta, hogy az oltás immunitást biztosít a himlő ellen, kockázat nélkül. Jenner vakcinája volt az első mesterséges immunizálás, az első védőoltás a világon, ám azóta is tömegeket kell meggyőzni, hogy az oltás kevésbé kellemetlen, mint a betegség, ami ellen adják.