Elhunyt Móricz Zsigmond fogadott fia, Móricz Imre

Egy német startup végre hozzálátott a kották digitalizálásához. Az volt a céljuk, hogy a mindennapi gyakorlatban, koncerteken használhatók legyenek a kották bármilyen képernyőn: telefonon, tableten, laptopon nézve. A feladat ezért is nehéz, mert a 26 betűvel szemben, különféle kiegészítőkkel együtt 1500 féle jel szerepel a kottákban. Az új, olcsó, interaktív Enote applikáció lehetőséget ad a bejegyzésekre, változtatásokra. Emellett alkalmas lapozásra, a tételek közötti gyors váltásra, a tételeken belül a megfelelő ütem megkeresésére, és ha kell, pillanatok alatt transzponál (más hangnembe helyez át) egy művet. Az énekesek színekkel jelölhetik ki saját szövegsorukat a partitúrában. Pdf-formátumban eddig is lehetett tableten kottát nézni, de a lehetőségek maximuma a nagyítás-kicsinyítés volt. Az Enote optikai zenefelismerő programja „szemantikailag rekonstruálja” a zenét, a megjelenő kotta így szerkeszthető lesz. Ez azt jelenti, az Enote nem egyszerűen pixeleket másol, hanem megállapítja, milyen hangok, jelzések, szövegek vannak a lapokon, azokat menti el és alkotja újra. Olyan program, amely betűkkel tudja ezt, már évtizedek óta létezik. A kottadigitalizáló vállalkozás ötlete Boian Videnoff, a Mannheimi Filharmonikusok vezetője és egyetemi barátja, Josef Tufan IT-menedzser fejében született meg a konyhaasztalnál, miután rádöbbentek, a zenének ez a szegmense teljesen kívül maradt a digitális világon. „Panaszkodtam Josefnek, hogy még sehol sem tart a digitalizálás a zenei világban, ő meg viccelődött velem, hogy mekkora táskában cipelem a kottákat a turnékon. Így hát közösen nekiláttunk a probléma megoldásának” – mondta Videnoff. Az elmúlt öt évben azután megszületett a világ első átfogó digitális kottatára, jelenleg 150 000 művet tartalmaz. Már lehet igényelni az Enote bétaváltozatát tesztelésre, de a fizetős változat sem kerül többe 9,99 eurónál havonta. Sok pénzt takaríthatnak meg a szimfonikus zenekarok, Beethoven IX. szimfónia szólamai például minden tag számára 600 euróba kerülnek. A digitalizált művek tára most szóló és kamaraműveket tartalmaz a barokktól a romantikáig, de a következő évtől már egyre több lesz a zenekari anyag és a teljes opera is, azután jönnek a kortárs művek.