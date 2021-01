Hamarabb kaphatnak oltást egyes sportolók

A részvétel lehetőségét pedig senkitől sem tagadják meg a járvány miatt.

Múlt vasárnap jelent meg a hír a legújabb közvélemény-kutatásról, amely szerint a japán lakosság 80 százaléka nem szeretné, ha idén nyáron megrendeznék a tokiói olimpiát az országban folyamatosan romló koronavírus-járvány adatok miatt. A Népszava arra volt kíváncsi, hogy a leginkább éremesélyes sportágak szövetségeinek mi az álláspontja az olimpiai részvételről. Arra kértünk választ (és kaptunk az atléták és úszók kivételével), a szövetségek elképzelhetőnek tartják-e, hogy nem engedik elindulni sportáguk képviselőit, ha a nagyon aggasztóak lennének a fertőzési adatok? Van-e jogi lehetősége egy sportági szervezetnek megtiltani valakinek az olimpiai részvételt kiemelten veszélyeztetett helyzetben? Illetve mit tartanának ideálisabbnak: olimpia idén nyáron, minden bizonnyal zárt kapuk mögött vagy újabb egy év halasztás, abban a reményben, hogy akkor valószínűleg nézők előtt lehet lebonyolítani a versenyeket? A reakciókban nem volt nagy eltérés, a harmadik kérdésünkre minden sportági szervezet – judo, kajak-kenu, öttusa, sportlövészet, vívás) azt írta, hogy nem lenne jó újabb egy évvel elhalasztani az olimpiát, mindent el kell követni az idei megrendezésért, akkor is, ha nézők esetleg nem lehetnek ott a helyszínen. A kajak-kenu szövetség szerint a 2024-es párizsi játékok selejtezőinek zökkenőmentes lebonyolítása kerülne veszélybe egy újabb halasztással. A vívóknál a sportolói bizottság korábban foglalkozott ezzel a témával és állásfoglalása szerint mindenképpen idén kell megrendezni az olimpiát. „Sportolóink egyet értenek Szuga Josihide japán miniszterelnök azon nyilatkozatával, hogy: „az olimpia legyen a jelképe annak, hogy az emberiség legyőzte a vírust” – írta lapunknak a vívószövetség. Azt a lehetőséget is egyértelműen kizárták a sportági szövetségek, hogy kvótával rendelkező sportoló(ka)t visszatartsanak az indulástól. „Thomas Bach a NOB elnöke biztosított minden tagszervezetet, országot, hogy a legmagasabb biztonsági és egészségügyi készültséget biztosítja a sportolók és a közreműködők számára, így a magyar válogatott ott lesz Tokióban” – olvasható a pólósok reakciójában. (Egyelőre a férfi együttes részvétele biztos, a nők a remények szerint szintén megszerzik a kvótát a vasárnap kezdődő trieszti olimpiai selejtezőtornán.) Az öttusázók szerint a NOB az egészségügyi világszervezettel, a WHO-val egyeztet az olimpiáról és csak akkor engedélyezi a megrendezését, ha ehhez adottak a feltételek. Ezért a szövetség szerint nincs ok bárkit itthon tartani, ha sor kerül a játékokra, a dzsúdósok nem tartják elképzelhetőnek az újabb halasztást, a vívók szerint az olimpiai részvételről a MOB, a kormányzat és az egészségügyi szervek hivatottak dönteni. A kajak-kenu szövetség nagyon bízik benne, hogy a vakcináknak köszönhetően nyárig megfelelő védettséggel rendelkezik majd mindenki, az MKKSZ tavaly ősszel két világversenyt is lebonyolított Szegeden és azt tapasztalta, hogy kellő körültekintéssel, a járványügyi előírások betartásával minimálisra csökkenthető a fertőzés veszélye. Az is kiderült a válaszokból, hogy a szövetségeknek nincs jogi lehetőségük megtiltani bárkinek a részvételt a játékokon, aki kvótát szerzett. A versenyzők dönthetnek úgy, hogy nem vállalják az indulást, ebben az esetben nem lehet kényszeríteni őket az olimpiai indulásra. A részvételi jogot szerzett sportolók nevezését a MOB nyújtja be a tokiói játékok szervezőihez.