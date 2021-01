Béremelést követelnek a volánosok

A buszos fizetések alacsonyabbak a vasutasok pénzénél.

Tíz százalékos átlagkereset-fejlesztést vár a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (KDSZSZ) a Volánbusz Zrt-nél. Lapunkhoz is eljuttatott közleményük szerint a jövedelmek javítására akkor is szükség van a nagyvállalatnál, ha nem születik központi megállapodás a minimálbér és a garantált bérminimum növeléséről. Kérésüket azzal indokolják, hogy bár tavaly július 15-e óta a cég a MÁV-csoport tagja, a buszvállalat munkatársainak nagy része kevesebbet keres, mint a vasúti alkalmazottak, ami belső feszültséget teremt a dolgozók közt. A majdnem 18 ezer munkavállalót foglalkoztató Volánbusz Zrt. nem lehet másod- vagy harmadrangú tagja a giga méretű vállalatcsoportnak – hangsúlyozza a KDSZSZ elnöksége. Azt is hozzátették, hogy a bérek megemelésére a koronavírus-járvány következtében megnehezült munkavégzés, a volános dolgozók helytállásának elismeréseként is szükség lenne.