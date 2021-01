Újabb bizonyíték: hiányos a gazdaságvédelem

A koronavírus miatt közel 8 százalékkal kevesebb benzin és gázolaj fogyott a márkás hazai kutakon tavaly. Ennél méretesebb zuhanást csak az előző gazdasági válság idején, 2010-ben mértek.

Tavaly 7,8 százalékkal 3,6 milliárd literre zuhant a márkás hazai töltőállomások üzemanyag-forgalma - derül ki a legnagyobb hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) most közzétett adatsorából. Gázolajból 8,3 százalékkal kevesebb, 2,2 milliárd liter fogyott, míg az 1,4 milliárd literre rúgó benzinadat 6,9 százalékos visszaesés. Az ok egyértelműen a koronavírus hatása. Ennél erőteljesebb, 8,8 százalékos zuhanást adatbázisunk tanúsága szerint az elmúlt évtizedek során mindössze egyetlen alkalommal, 2010-ben mértek, az akkori világgazdasági válság tovagyűrűző hatásaként. Míg 2016 és 2019 között a MÁSZ által mért éves forgalom rendre csúcsot döntött, addig tavaly a sorozat megszakadt, amivel az igények három éves mélypontra estek. Az első fél-, illetve háromnegyedévi MÁSZ-összesítések még 9,2, illetve 7,5 százalékos üzemanyagforgalom-visszaesést mutattak az előző év hasonló időszakához képest. (2020 első, a járvány által még kevéssé érintett negyedében közel egy százalékos növekedést mértek.) Figyelmeztető, hogy az éves visszaesési érték kissé rosszabb az első háromnegyedévinél. A MÁSZ-adatok alapján készített, negyedévekre lebontott összehasonlításunk még drámaibb képet mutat. Eszerint április és június között a márkás hazai láncok kútjain 18 százalékos, az előző év hasonló időszakához viszonyított üzemanyag-igényesést mértek. Míg az érték a harmadik negyedév során erőteljesen, mínusz 4,4 százalékra szelídült, addig az év utolsó negyede, újabb kedvezőtlen fordulatként, 8,6 százalékos visszaesést mutat. (Az éves összevetés miatt ez esetben az évszakhatás kizárt.) Az adatok részletesebb elemzésével a fő okot a benzinpiacon találtuk meg. Míg itt a második negyedév 19 százalékos esést mutatott, ez a harmadikban – meglepetésre – mínusz fél százalékra csökkent. Ám 2020. októbere és decembere között több mint tizedével kevesebb benzin fogyott, mint 2019 végén, ami az előző negyedévhez képest határozott visszaesés. A gázolajforgalom-csökkenés némiképp kiegyensúlyozottabb, bár a második negyedéves, több mint 17 százalékos, valamint a harmadik negyedéves, közel 7 százalékos éves mínusz után az év végi, 8 százalékos esés némiképp itt is kedvezőtlen fejlemény. Tudvalévő: a benzinmutató elsősorban a magánautósok pénzügyi mozgásterére, míg a gázolajadat főképp a gazdaság helyzetére enged következtetni. Adataik különálló áttekintéséből az állapítható meg, hogy e csoportok eltérő ütemben, de egyaránt idegesen alkalmazkodnak a vírus különböző hullámaihoz. Ennek folytán a negyedik negyedév némi visszaesést mutat a harmadikhoz képest. Az összes nyilvános hazai kút és egyéb állomás MÁSZ-adatsornál értelemszerűen nagyobb számokat tartalmazó és szokás szerint kissé eltérő fejleményeket tükröző, országos, éves kimutatásával az adóhatóság még adós.