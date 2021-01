Az oltásra regisztráltak e-mailben várhatják majd a tájékoztatást

Választási szja-mentesség jöhet egy év múlva a 25 év alatti fiataloknak.

Legkorábban a nyár végére, ősz elejére lehet vége a koronavírus-járvány miatti korlátozásoknak, ha az Európai Unió vakcinabeszerzései alapján a jelenlegi ütemben megy az oltás. Azonban ha lesz Magyarországon engedélyezett orosz és kínai vakcina is, akkor akár jóval a nyár előtt is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában.



A kormányfő az Operatív Törzs üléséről érkezve közölte, hazánkban eddig több mint 105 ezer embert oltottak be, ám szerinte oltókapacitásunk jóval nagyobb, de nincs elég vakcinánk.

Hozzátette: kérdéses, jó döntés volt-e, hogy a közös vakcinabeszerzés mellett döntöttünk Brüsszelben. – Ennek ellenkezőjét bizonyítja Izrael és Nagy-Britannia példája, de most a felelősség felvetése, a Brüsszelre mutogatás helyett azon vagyunk, hogy „alkotó energiával szerezzünk vakcinát” – hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint ilyen lehet az orosz és kínai vakcina.



„Utóbbi már itt van, milliónyi adagban, már csak a magyar egészségügyi hatóság döntésére várnak. Most is kint vannak Pekingben az embereink, és az Operatív Törzs ülésén elhangzott: nincs kockázata annak, hogy az ottani oltóanyag beadásával nagyobb kárt okoznák, mint amit a betegség okozott. (…) A hatóságokat arra kérem, körültekintően, de a lehető leggyorsabban döntsenek!”



A miniszterelnök ismertette a péntek reggeli járványügyi adatokat is: 111 ember meghalt, 1513 új fertőzöttet találtak, de 4717 ember meggyógyult. Ennek alapján azt mondta:

„kifele megyünk, a második hullámot sikerült megfékezni”.

Visszatérve a vakcinákra, ismét beszélt arról, hogy hány embert is tudnának minél gyorsabban beoltani. A legújabb számítások szerint – mint mondta – „közepes, illetve nyugodt tempóban” egy nap alatt 500 ezer embert be tudnak oltani, ez egy hétvége alatt, ami kezdődhet csütörtökön, 1,5 millió ember beoltást jelentheti. Tisztázta azt is, hogy az egészségügyi dolgozók, és a szociális otthonok lakói, dolgozói beoltása után kik következnek a sorban. Nem a rendvédelmi dolgozók, ahogy korábban erről hallani lehetett, hanem:



„a 60 év fölötti, krónikus beteg emberek, akiknek a száma pontosan 1 millió 756 ezer.

Orbán Viktor szinte kikelt magából, amikor a riporter megemlítette, hogy az Európai Unióban ellenzik, hogy a tagországok máshonnan szerezzenek be vakcinát.



„Meghal minden nap 100 fölötti ember, nekem ne mondja meg egy görög biztos, hogy mit csináljak! Egy brüsszeli bürokrata véleményénél többet ér az emberek élete”.

Az oltásra történő regisztráció anomáliákra, a visszajelzések gyakori elmaradására is volt „magyarázat”, amely szerint a kormány akkor tud időpontot mondani a regisztráltak, ha lesz vakcina. A magyar egészségügy helyzetévek rendkívül elégedett volt, s mint kiemelte: az meg sem rendült, nem omlott össze, és „egy ember sem maradt ellátatlanul” az ápolók, az orvosok vagy a felszerelés hiánya miatt. Eközben élesen bírálta az ellenzéket, egységesen „baloldalnak” nevezve, mert szerinte a válságban az egészségügyet életveszélyesen kritizáló magatartásukkal „túl messzire mentek”. Konkrétumok nélkül beszélt még „kamu- és álvideókról” is. A magyar gazdaság helyzetét is kedvezőnek látja Magyarország miniszterelnöke, s elérkezettnek látta az időt, hogy bejelentse:



„Megvan a döntés: legkésőbb 2022. január elsejétől a 25 év alatti fiataloknak teljes személyi jövedelemadó (szja) mentességet adunk.”

Orbán Viktor, aki szerint ez a lépés az országnak130-150 milliárdjába kerül majd, de „a magyar emberek dolgozni akarnak, ez egy munkaalapú gazdaság”. Megjegyezte, hogy a magyar vállalkozókat egyre versenyképesebbnek tartja a nyugatiakkal, ráadásul – fogalmazott – a baloldallal szemben ők nem emelték, hanem csökkentették az adókat. A kormányfő adatai szerint 2020-ban 432 milliárd forinttal, s ide sorolta az önkormányzatoktól elvett, de a kis- és középvállalkozóknál maradó 180 milliárdnyi iparűzési adót is. Ezzel kapcsolatban az önkormányzatoknak azt javasolta, hogy ugyan kényelmetlen, nehéz, de hatékonyabbnak kell lenniük, és gondolkodniuk kell, ahogy szerinte ezt a kormány teszi.



„Teljesen más válságkezelést választottam, mint a nyugat: a munkahelyek megtartására, a beruházásokra összpontosítunk. (…) Lefogtam 3 ezer milliárd forintot a bankoktól, a hiteltürlesztési moratóriumot rendeltem el. (…) Van népismeretem, és mi tudjuk, mit szeret a magyar ember, és mit nem. Erre alapozzuk a Nemzeti Együttműködés Rendszerét (NER) is” – mondta.

Orbán Viktor végül megmagyarázta azt is, hogy miért beszél gyakran egyes szám első személyben, amikor nem ő dönt egyedül a fontos kérdésekben: „Sokan dolgozunk, kiváló embereink vannak, de enyém a felelősség”.