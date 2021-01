Szombaton éjszaka néhol mínusz 15 fok várható

Pénteken éjfélkor jár le a határidő.

Péntek éjfélig nyújthatók be a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek az Oktatási Hivatalhoz (OH). A hivatal MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az érintett szülők vagy gyámok az Ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan, vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatják a kérelmeket a hivatalnak. Ajánlják az OH honlapján ( https://ohtan.oh.gov.hu/ ) elérhető űrlap használatát, amelyen valamennyi, a kérelmezéshez szükséges adat kitölthető.