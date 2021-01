Biden hatalmas tervei

Gigantikus gazdasági csomaggal és országos oltási tervvel érkezik az új amerikai elnök. Az FBI figyelmeztetést adott ki a következő napokra.

A legtöbb amerikai hamarosan 1400 dolláros (420 ezer forintos), szabadon felhasználható csekket kap Joe Biden tervei szerint. Ugyancsak a járvány által a családoknak okozott károk enyhítését szolgálja a munkanélküli segélyek heti 400 dollárral (120 ezer forinttal) való kiegészítése egészen szeptemberig, illetve a 13 évesnél fiatalabb gyermekek utáni 4000, két és több gyermek esetén 8000 dolláros (1.2 és 2.4 millió forintos) adójóváírás. A megválasztott elnök által csütörtök este bejelentett, összesen 1900 milliárd dolláros csomag része a kisvállalkozásoknak, az államoknak, a helyi önkormányzatoknak és az iskoláknak nyújtandó segítség is, továbbá országosan 15 dollárra (4500 forintra) nőne a minimális órabér . A kevesebb mint egy év alatt immár harmadik kárenyhítési és gazdaságélénkítési program nagyságrendjében hasonló a márciusihoz és bő kétszerese a decemberinek. A Biden-Harris kormányzat legelső feladata egy országos oltási terv bevezetése lesz, miután ezt a leköszönő Trump-adminisztráció alig felfogható módon elmulasztotta. A cél 24 óránként legalább egymillió ember beoltása, mert jelenleg négyezernél is több halálesetet regisztrálnak naponta. A feladatra a javaslat értelmében 160 milliárd dollárt fordítanának, amiből futná a lakosság átfogó szűrésére és a közegészségügyi szolgálatok megerősítésére is. A szerdai beiktatási ceremónia előtti éjszakát Joe Biden és a következő first lady, a civilben tanárnő Jill Biden a hagyományoknak megfelelően a Fehér Házzal szemben, a Pennsylvania sugárút túloldalán lévő Blair-házban tölti. Ezzel azonban vége is szakad a tradíció követésének. Donald Trump nem fogadja udvariassági látogatáson az utódját, helyette az utolsó pillanatig a Fehér Házban marad és csak szerdán délelőtt repül a floridai Palm Beachbe, ahol Mar-a-Lago nevű klubjában rendezkedik be. Hírek szerint lánya, Ivanka és veje, Jared Kushner is oda költözik. Az elnöki rezidencia hatalomváltáskor szokásos nagytakarításán kívül a Covid-19 járvány miatt ezúttal egészségügyi fertőtlenítést is végeznek. A hétvégére és a szerdai beiktatási ceremónia idejére országos biztonsági riadó van érvényben. Az FBI arról tájékoztatta Mike Pence alelnököt, hogy az internet valósággal pezseg a szélsőjobboldali csoportok üzenetváltásaitól és reális az erőszakos cselekmények veszélye. Emiatt az ünnepség vasárnapra tervezett főpróbáját is elhalasztották. A Capitolium múlt szerdai ostroma nyomán már több mint kétszáz elkövetőt azonosítottak és száz fölött van az őrizetbe vettek száma. A Reuters fehér házi forrásokra hivatkozva új részletet tett hozzá a történethez: Trump, ahogy mondta, valóban a törvényhozás épületéhez induló tömeg élére akart állni és ettől csak a Secret Service tudta eltántorítani. A testőrség vezetői figyelmeztették, hogy túl nagy a kockázat és adott esetben nem fogják tudni megvédeni. Arra is egyre több bizonyíték kerül elő, hogy az ostromlók egy részének konkrét terve volt: el akarta fogni és megölni a valós választási eredményeket hitelesítő, azaz Trumppal szembeszegülő honatyákat. A Pew közvélemény-kutató központ friss adatai szerint Donald Trump a modern amerikai történelem második legnépszerűtlenebb elnökeként búcsúzik hivatalától. Csupán a megkérdezettek 29 százaléka támogatja, amivel alig előzi meg az 1974-ben 26 százalékos népszerűséggel távozott Richard Nixont. Három másik felmérés is mélyrepülést mutat: ezek 33, 35 és 38 százalékra teszik Trump támogatottságát.