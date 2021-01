Keletről várt megváltás

Már Kínában vannak a hazai gyógyszerhatóság emberei – tudta meg a Népszava. Orbán Viktor szeretné, ha a hatóság gyorsan átengedné a kínai szert.

Erős nyomás alá helyezte Orbán Viktor miniszterelnök a haza gyógyszerhatóságot, amikor pénteken a közrádióban arról beszélt: kínai vakcinával kezdődhetne el a tömeges oltás. Ehhez már csak az kell, hogy a magyar egészségügyi hatóság is engedélyezze szert és a kormányfő reméli, a hatóság néhány napon belül egyértelmű választ ad. Hozzátette: az operatív törzs ülésén az hangzott el, nincs olyan kockázat, hogy esetleg ez a vakcina "nagyobb kárt okozna, mint az elhárítandó baj". Beszélt arról is, hogy az oltási terv következő ütemében a 60 év feletti krónikus betegeket oltanák. Ők Orbán szavai szerint 1,7 millióan vannak, „ennyi kínai vakcinánk tulajdonképpen lenne is, és akkor őket meg tudjuk menteni vagy ki tudjuk menteni a kockázatból.” Ez utóbbival csak a baj – mint azt a 444.hu kiszúrta –, hogy a magyar kormány által preferált Sinopharm vakcinát Kínában a 18-59 év közöttiek oltására használták. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint ezzel nincs baj, mert a klinikai vizsgálatok szempontjából ez korosztály a célcsoport. A 60 évesnél idősebb szervezetet már nehéz immunválaszra késztetni, ezért az oltóanyag sikerességének mérése az idősebb korosztállyal meglehetősen kockázatos. Mindez nem jelenti azt, hogy számukra nem nyújt védelmet a vakcina. Ez az oltóanyag decemberben kapott felhasználási engedélyt Kínában. A vakcina hatásosságára vonatkozó részletes adatokat azonban a gyártója, a Sinopharm pekingi székhelyű leányvállalata, a Beijing Institute of Biological Products Co. nem hozta nyilvánosságra, csupán annyi jelent meg a helyi állami médiában, hogy az oltóanyag időközi adatok alapján 79,34 százalékban hatékony a betegség megelőzésében. Az oltóanyag elölt, inaktivált vírust tartalmaz. Lapunknak hazai szakemberek azt mondták: a vakcinával szembeni bizalmat biztosan erősítené, ha nemcsak a kormánytól függő hazai gyógyszerhatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), hanem az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is adna szabad utat a tömeges oltásokra. A kínai gyártó azonban még nem kezdeményezett ilyen eljárást az EMA-nál. "Az Európai Bizottságnak nincs tudomása arról, bármiféle kapcsolat lenne az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és a koronavírus elleni vakcina kínai fejlesztője között, továbbá az Európai Bizottság sem áll kapcsolatban a kínai oltóanyag-fejlesztővel" - ezt Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője jelentette be pénteken. Lapunk kérdésére válaszolva az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közölte: „az OGYÉI már megkezdte a kínai vakcina nagy mennyiségű dokumentációjának áttekintését. Jelenleg még zajlik a vakcina alapos értékelése annak megfelelő minőségéről, kedvező hatásáról és biztonságosságáról". Fontos hangsúlyozni - tették hozzá -, hogy az engedélyezésre kizárólag a szükséges dokumentáció teljes körű és mindenre kiterjedő áttekintését követően kerülhet sor. "Mindezeken felül az OGYÉI folyamatos kapcsolatban áll a kínai féllel, és jelenleg az intézet két munkatársa Kínában tartózkodik annak érdekében, hogy a gyártóhely megfelelőségét a helyszínen ellenőrizze” - közölte az Emmi. Arra a kérdésünkre viszont, nem kaptunk választ, hogy felgyorsítjak-e a folyamatot az a miniszterelnöki útmutatás, mely szerint már csak az egészségügyi hatóság döntésén múlik, hogy a magyar időseket be tudják oltani.