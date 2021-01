A NYUSZET szerint aggályos lenne az időseket a kínai vakcinával oltani

Kérdés persze, hogyan szankcionálnák azokat, akiknek sikerül előbb beadatniuk a vakcinát.

Olyanok is kaphattak koronavírus oltást, akik hivatalosan még nem jogosultak rá, vagyis nem egészségügyi vagy szociális dolgozók - számolt be az RTL Híradója azután, hogy több ilyen esetről is tudomást szereztek. A Magyar Orvosi Kamara titkára ezt meg is erősítette, mivel a köztestülethez is jutottak el hasonló információk. Svéd Tamás szerint ugyanakkor ez semmiképpen sem az emberek hibája, mivel akik ilyen módon adatták be az oltást maguknak, azok helyesen cselekedtek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jelenség a veszélyeztetett csoportoknak okozhat elsősorban problémát, mivel nem azok kapják meg elsőnek a védettséget, akik a legnagyobb kockázatnak vannak kitéve. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) mindeközben azt közölte: valóban több civil is jelentkezett az oltásokra, ugyanakkor mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy egészségügyi dolgozóként kérte-e a vakcinát. Jelezték, aki eltér az oltási tervtől, az a védekezés sikerességét veszélyezteti, ezért