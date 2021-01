Fényes nappal késeltek a Mester utcai villamosmegállóban

A gyanú szerint a férfi nemcsak megölte édesapját, de egy valótlan kameralopást is bejelentett pár éve a rendőrségen.

Szilágyi Péter négy évvel ezelőtt feljelentett valakit, mert állítása szerint az illető ellopott a házából egy kamerát. A Blikknek a férfi ismerőse azt mondta , a színész fia az egyik ismerősét is belerángatta az ügybe, megkérte, hogy tanúskodjon mellette.

A lappal a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya azt közölte, hogy a gyanúsított büntetett előéletű és más ügyben is büntetőeljárás van ellene folyamatban. Ugyanakkor azt nem részletezték, pontosan milyen bűncselekményről van szó, de alighanem erre az esetre utalhatott a tájékoztatás. Szilágyi Pétert 2018-ban ítélte a bíróság két év felfüggesztett szabadságvesztésre, amiért bántalmazta édesapját. Most letartóztatásban van, mivel a gyanú szerint 2020. május 3-án reggel brutális kegyetlenséggel megölte a 82 éves színészt. Mint lapunk is beszámolt róla , pár napja a kényszerintézkedést újra meghosszabbította a bíróság.