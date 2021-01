Szemfüles éttermi alkalmazottak mentettek meg egy kisgyereket a vadállat nevelőapja elől

Sokan megijedtek, anafilaxiát okozhat a koronavírus elleni vakcina, a szakorvos elmondta, mit érdemes tudni.

Félreértést szült az a korábban megjelent hír, miszerint a koronavírus elleni oltás allergiások számára nem ajánlott. Mivel egyre több embernek van valamilyen allergiája, sokan kizárva érezték magukat az oltási körből. A valóságban azonban csak annak nem ajánlott az oltás, aki az összetevők valamelyikére igazoltan, diagnosztizált allergiás, vagy az összetevők valamelyike okozott már nála anafilaxiát. A vakcina tehát

Anafilaxiát több allergia is okozhat, elsősorban étel-, rovarméreg- és gyógyszerallergia esetén szokott előfordulni. Korábbi anafilaxiás sokk átélése önmagában nem zárja ki az oltás beadatását. A szakorvos elmondta, anafilaxiás sokkot a lezajlása után általában kivizsgálják, hogy pontosan mi okozta. Oltásból kizáró ok, ha az anafilaxiát az oltás valamelyik összetevője okozta, más esetekben a vakcina biztonságosnak tekinthető. Ezeket az embereket azonban különös körültekintéssel, az esetleges anafilaxia ismételt előfordulására felkészülve oltják be – hangsúlyozta Hidvégi Edit. Az oltást követően 30 percig az orvosi rendelőben, szakember felügyelete mellett kell maradni. Az anafilaxia tünetei ennyi idő alatt már kialakulnak. Fulladásérzés, nehézlégzés, verejtékezés, sápadtság, az arcon ödéma megjelenése az anafilaxia kezdeti tünetei, a megfelelő ellátására az oltópontnak fel kell készülnie. Az anafilaxia kezelésében a hatékony gyógyszeres beavatkozást az epinefrin injekció (adrenalin) azonnali beadása jelenti. Ez megfékezi a tünetek súlyosbodását. Megfelelő ellátás esetén az anafilaxiás reakció maradványtünetek nélkül gyógyul. Később javasolt szakemberrel konzultálni és kivizsgáltatni, hogy pontosan mi okozta a panaszokat, és azt az adott összetevőt a jövőben elkerülni. Az oltás során az anafilaxia előfordulása az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) közlése szerint mind a Moderna, az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) közlése szerint mind a Pfizer-BioNtech vakcina esetében nagyon ritka. Utóbbi esetében közel kétmillió oltás során százezerből egy esetben jelentkezett anafilaxia, 71 százalékban 15 percen belül léptek fel a tünetek, amelyeket a helyszínen elláttak. Az anafilaxiát antihisztaminnal nem lehet sem megelőzni, sem kezelni, az ugyanis az allergiás tünetekre hat, azáltal, hogy a hisztamin felszabadulását blokkolja a szervezetben. Nem árt és bizonyos esetekben hasznos is lehet a bevétele, például hisztamin intolerancia esetén segíthet a helyi reakciók – bőrpír, viszketés - létrejöttét gátolni – mondta a Budai Allergiaközpont szakorvosa.