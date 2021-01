Fegyveresek gyilkolták meg az afgán legfelsőbb bíróság két női bíráját

A támadás Kabul belvárosában történt.

Lőfegyveres merényletben meggyilkolták vasárnap reggel az afgán legfelsőbb bíróság két női bíráját, miközben munkahelyükre tartottak – közölték tisztségviselők.



„Fegyveresek megtámadták a legfelsőbb bíróság alkalmazottait szállító járművet” – mondta a bíróság szóvivője az AFP hírügynökségnek nyilatkozva.

Hozzátette, hogy a legfelsőbb bíróságon több mint kétszáz női bíró dolgozik. A kabuli rendőrség szóvivője pedig azt közölte a merénylettel kapcsolatban, hogy Kabul belvárosában történt, és hogy a jármű vezetője megsebesült.



Egy meg nem nevezett biztonsági forrás arról számolt be, hogy a támadók ketten voltak egy motorkerékpáron, és hogy két ember is megsebesült a bírósági gépjárműben a reggeli csúcsforgalomban elkövetett merényletben.

Afganisztánban a vasárnap munkanap. Egyelőre semmilyen szervezet nem jelentkezett elkövetőként. Az utóbbi hónapokban különösen sok célzott támadás történt az afgán fővárosban, de vidéken is, főleg újságírók, politikusok, jogvédők ellen. Balkh tartományban kedden meggyilkoltak két női katonatisztet, további kettőt pedig megsebesítettek. A hatóságok a tálib lázadók számlájára írják ezeket a célzott támadásokat, noha többnek az elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet jelentkezett. Az amerikai védelmi minisztérium pénteken jelentette be, hogy azzal a nappal – a tervnek megfelelően – 2500 főre csökkentették az Afganisztánban állomásozó amerikai katonák számát. Ez az afganisztáni háború 2001-es kezdete óta a legkisebb létszám. Az ügyvivő védelmi miniszter hozzátette, hogy ez elégséges az amerikai érdekek megvédéséhez az ázsiai országban, és hogy az Egyesült Államok szövetségeseivel közösen Afganisztánban is folytatja a terrorizmus elleni harcot.