Szörnyethalt egy spanyol extrémalpinista a K2 hegycsúcson

A Zöld-foki Köztársaság elleni magabiztos győzelemmel kezdett a magyar csapat Egyiptomban, a riválisnál azonban két koronavírusos is játszott.

Csak az utolsó pillanatban dőlt el, hogy pénteken meg tudják rendezni a magyar válogatott nyitó csoportmérkőzését a Zöld-foki Köztársaság ellen az egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokságon, mivel az ellenféltől többen - köztük a szövetségi kapitány - elkapták a koronavírus-fertőzést az együttes portugáliai edzőtáborában és el sem utaztak a tornára. Végül akadt tíz egészséges játékosa a riválisnak (a nemzetközi szövetség, az IHF szabályzata szerint ez a minimális feltétele annak, hogy egy csapat pályára léphessen a tornán), így meg lehetett rendezni a mérkőzést, melyet nem kiemelkedő teljesítménnyel, de magabiztosan nyert meg 34-27-re a magyar együttes. "Nagyon nehéz volt úgy készülni a mérkőzésre, hogy nem tudtuk, játszunk és, azt sem, kik lépnek pályára az ellenfélnél" - mondta az M4 Sporton a mérkőzés után Mikler Roland, a válogatott kapusa. "Érződött rajtunk az összeszokottság hiánya, még döcögött a játékunk, tipikus első mérkőzés volt - hangsúlyozta Gulyás István szövetségi kapitány. - Nem rossz játékosok alkották ellenfelünk válogatottját, többen a Bajnokok Ligájában szerepelnek. Akik nem kaptak lehetőséget nálunk, azokat féltettük egy kicsit, mert összesen tizenkét sportolónk szervezetében mutatták ki az antitestet." Sajnos a félelem a fertőzéstől nem múlt el, miután vasárnap délelőtt hivatalossá vált: újabb két zöld-foki játékosnak pozitív lett a koronavírus-tesztje, mindketten szerepeltek a magyar válogatott ellen. Ezért az afrikai együttesnek elmarad a németek elleni csoportmeccse, az európai együttes a szabályok értelmében 10-0-ra "nyerte" a találkozót. A története első vb-jén szereplő afrikai válogatott nem lép vissza a tornáról, megpróbálja egészséges játékosokkal pótolni a kiesőket. "- Sürgős választ kértünk a nemzetközi szövetségtől, azt tudakolva, hogy mely játékosokról van szó, hiszen fontos tudnunk, hogy ők mennyi időt és milyen poszton játszottak ellenünk pénteken – idézte a magyar szövetség honlapja Nagy László, az MKSZ alelnökének nyilatkozatát. – Ezen kívül bizonyítékot is szeretnénk kapni, hogy ezek a játékosok korábban valóban átestek a fertőzésen, ezért megkértük az IHF-et, hogy végezzenek antitest-tesztet az érintett játékosokon. A magyar delegáció tagjai ma újabb PCR-teszten vesznek részt, miként minden nap. Nagyon bizonytalan a helyzet, nem tudjuk, hová vezet a sok pozitív eset. Játszani szeretnénk, versenyezni, a biztonságunknál azonban semmi nem fontosabb. Nehéz ilyen hírek és információk birtokában a mérkőzésekre fókuszálni, de ezzel minden csapat így van." Az IHF szerint a magyarok ellen pályára lépett afrikai kézilabdázók a pozitív teszt ellenére nem fertőzőek, mert januárban már átestek a koronavíruson. "Nagyon nehéz ilyen körülmények között a mérkőzésekre koncentrálni - jelentette ki az ARD televízióban Axel Kromer, korábbi Európa-bajnok játékos, a német válogatott másodedzője. - Mivel számítani lehetett arra, hogy elmarad a mai mérkőzésünk, két forgatókönyvünk volt erre a napra. Feltételesen kibéreltünk egy csarnokot, ahol két intenzív edzésünk lesz, a magyarok elleni keddi csoportrangadó előtt rosszul jött, hogy nem játszhatunk, nagyon nehéz így fölvenni a vb ritmusát." A szakember elárulta, hogy többszöri kérésük végül teljesült, a szállodában az étteremben a többiektől elkülönítve, kellő távolságra tolt asztaloknál tudnak étkezni. Akik aggódnak az együttesből fertőtlenítés minősége miatt, azok kérhetik a szobájukba az ételeket. A magyar csapathoz csatlakozott Bodó Richárd is, a szegedi balátlövőnek pénteken született meg a kislánya, ezért engedélyt kapott arra, hogy később utazzon a többiek után. Az együttes vasárnap este Uruguay ellen lépett pályára, a találkozó lapzártánk után fejeződött be. A dél-amerikaiak 43-14-re kikaptak Németországtól az első fordulóban, a papírforma alapján a magyar együttes számára sem okozhat gondot a két pont megszerzése.