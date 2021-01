Jönnek, mennek, talán maradnak

Az olasz labdarúgás élvonalában kifejezetten gyengén, a Bundesligában viszont rendre jól teljesítenek a feljutó csapatok.

Minden másodosztályú együttes számára óriási siker a feljutás az első osztályú labdarúgó-bajnokságba. Ilyenkor jelentősen nőnek a bevételek a televíziós közvetítési jogok, ilyenkor tehetősebb szponzorok érkeznek a klubhoz, nő a játékosok piaci értéke (és fizetési igénye). Amennyi előnnyel jár a feljutás, annyi fájdalommal egy kiesés. Ilyenkor a legértékesebb játékosok általában otthagyják a csapatot, de az is gyakran előfordul, hogy el kell küldeni őket, mert nem marad forrás a fizetésükre. Erre a legjobb példa a „Sunderland, amíg csak élek” című dokumentumfilm-sorozat, ahol a ma már harmadosztályú klubon keresztül lehet megtudni, mennyi problémával jár egy kiesés. Lapunk azt vizsgálta meg, hogyan szerepeltek az öt topbajnokságban (angol, spanyol, német, olasz, francia), illetve a magyar élvonalban az újoncok az elmúlt öt évben. A legrosszabbul mérleggel az olasz bajnokság feljutói rendelkeznek. Minden évben három új taggal bővül az aktuális mezőny, közülük kettő azonban négyszer is búcsúra kényszerült a legmagasabb osztálytól a szezon végén. A Frosinone csapatával ez négy éven belül kétszer is előfordult. A legrosszabbul záró újoncok közé tartozik a Pescara, amelynek mindössze 18 pontot sikerült összekaparnia a megszerezhető 114-ből. A Beneventónak 15 forduló kellett ahhoz, hogy az első pontját megszerezze a 2017-18-as kiírásban, végül 21 ponttal zárt, de ezzel is kiesett. Érdekesség, hogy miután idén sikerült újra a feljutás, a csapat már a 16. fordulóban az előbb említett pontszámot és jelenleg a 11. helyről várhatja a folytatást. A spanyol, az angol bajnokság ennél jobb mutatókkal rendelkezik. Előbbiben öt év 15 feljutójából 11-en is az élvonalból várhatták a következő szezont is. A 2015-16-os, valamint a 2017-18-as kiírásban mindhárom újonc bennmaradt. Csupán a 2018/19-es idényben fordult elő, hogy csak egy együttes maradt végül talpon (akkor a Valladoid a 16. helyen végzett). Csupán egyszer végzett a vizsgált időszakban az utolsó helyen újonc alakulat, a Rayo Vallecano számára sovány vigasz lehet, hogy 32 pontjával az egyik legjobb eredménnyel kieső utolsó volt. A feljutók közül a legsikeresebb a Granada volt, amely újoncként az Európa-liga selejtezőt érő hetedik helyet szerezte meg. A Premier League újoncainak hatvan százaléka (15/9) egy év után is az élvonalban marad. A 2017/18-as kiírásban volt példa a „mesterhármasra” (Newcastle 10. , Brighton 15. , Huddersfield 16.). A leggyengébb láncszemnek a Norwich csapata bizonyult, kétszer is feljutott az elmúlt öt évben, de mindkétszer rögtön ki is esett. A német és a francia elsőosztály annyiban különbözik az imént felsorolt bajnokságokból, hogy bár itt is három kieső van, aki a legközelebb végzett a bennmaradást érő helyekhez, osztályozót játszhat a másodosztály harmadik helyezettjével az utolsó kiadó elsőosztályú helyért. Tökéletesen reprezentálja az első és második divízió erőviszonyait, hogy az öt év alatt mindkét bajnokságban mindössze egyszer-egyszer fordult elő, hogy a másodosztályú klub legyőzte élvonalbeli ellenfelét. A Bundesliga minden topliga közül kiemelkedik, 11 újoncból kilenc is sikeresen bennmaradt, ez a legsikeresebb mutató. A 2016/17-es évben a Leipzig második, a Freiburg pedig hetedik hellyel nyitott, egy évvel később a Stuttgart megismételte utóbbi eredményét. (A lipcseiek esetében ez nem volt meglepetés, a Red Bull-lal a háttérben a klub anyagi lehetőségei alapján a legjobbak közé tartozott a feljutástól kezdve.) Öt alkalommal viszont előfordult, hogy az első bíztató év után a második már nem sikerült és ismét a Bundesliga 2-ben találta magát a klub. A Stuttgart a hetedik helye után a következő szezonban kiesett. Az NB I-ben az elmúlt öt évben ugyanaz volt a forgatókönyv: egy újonc kiesik, egy bennmarad. A feljutók közül a legeredményesebb a Felcsút volt (hatodik hely), tavaly a Kaposvár 14 összegyűjtött pontja 25-tel volt kevesebb, mint amennyit a másik kieső, a Debrecen szerzett. Könnyen lehet, hogy idén is folytatódik ez a sorozat: az újoncok közül az MTK jelenleg a harmadik helyen áll, a Budafok ellenben jó kezdés után, a kiesést jelentő 11. pozícióban tanyázik. Remélhetőleg senki nem babonás Budafokon.