Müller Cecília: Kedden 61 tálcányi Pfizer-BioNTech vakcina érkezik Magyarországra

A virológus szerint valószínűleg az összes oltóanyag ugyanazt tudja.

Dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Metropolnak adott válaszaiban elmondta, szerinte felesleges különbséget tenni a Pfizer, a Moderna, Oxford-AstraZeneca, a kínai és az orosz vakcina, ugyanis mindegyik ugyanazt tudja: nagy valószínűséggel megvéd a koronavírustól, ami a korlátozások nélküli, szabad élet kulcsa. Szlávik szerint eddig egyik vakcina sem járt több szövődménnyel, mint a korábbiak: “Amerikában az oltás 100 ezerből mindössze egyetlen esetben váltott ki heves allergiás reakciót, itthon pedig 120 ezerből egy súlyos allergiás reakciót sem észleltek. Az eddigi leggyakoribb tünet, amit itthon jelentettek, az az izomfájdalom volt, az is elmúlt 24 órán belül” - mondta. Az infektológus szerint az oltóanyagok nem készültek el túl gyorsan, ugyanis minden protokolláris fázison végigment a vakcina, a gyors fejlesztés a rengeteg ráköltött pénznek és energiának köszönhető. Szlávik eloszlatott pár tévhitet is: szerinte szó sincs róla, hogy meddőséget okozna a védőoltás, az immunrendszer legyengítése is csak “hangzatos oltásellenes szlogen”. A kormány épp elkezdett kampányolni a kínai Sinopharm vakcinája mellett. Gulyás Gergely el is mondta a csütörtöki kormányinfón, hogy szinte meg is egyeztek a vásárlásról, miközben az ATV-nek nyilatkozott virológus szerint nagyon keveset tudunk róla, és még Kínában is csak a 18-59 éves korosztályt oltják vele.