Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készülnek Joe Biden beiktatására

A fokozott aggodalmakat az indokolja, hogy január 6-án Donald Trump leköszönő elnök hívei megostromolták a Capitolium épületét, és a zavargásokban több ember meghalt.

A Nemzeti Gárda 25 ezer felfegyverzett katonája ügyel majd a rendre szerdán, amikor beiktatják hivatalába a demokrata párti új elnököt. Az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb mértékben biztosított elnöki beiktatására készülnek: a korábbi ceremóniák biztosításához képest - a kivezényelt fegyverős erők számát tekintve - idén legalább két és félszer nagyobb a készültség. A hatóságok leginkább attól tartanak, hogy fegyveresek egy csoportja támadást hajthat végre a beiktatás idején vagy valamilyen elrejtett robbanószerkezettel követhetnek el merényletet. A katonák mellett a fővárosi rendőrség, más szövetségi államok rendvédelmi erői és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei is a helyszínen tartózkodnak majd a beiktatás napján. Az FBI szerint továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy erőszakos tüntetések lesznek Washingtonban és a többi szövetségi állam fővárosaiban. A szervezet tájékoztatása szerint folyamatosan megfigyelik azon szélsőséges csoportok internetes tevékenységét, amelyek a legnagyobb veszélyt jelenthetik, és - ahogy fogalmaztak - a jelentések aggodalomra adnak okot. Az FBI ezenkívül attól tart, hogy a biztonsági erőkön belüli fenyegetés is fennállhat. Ezért egy ilyen esetleges "belső támadás" veszélye miatt idén még külön átvilágítják a Nemzeti Gárdának azt a 25 ezer tagját, akiket Washingtonba vezényelnek az eseményre - mondta el Ryan McCarthy, a szárazföldi hadseregért felelős államtitkár. Január 6-án este a távozó Donald Trump republikánus párti elnök több száz híve megostromolta a Capitoliumot, miután az elnök egy közeli szabadtéri gyűlésen tartott beszédében arra buzdította őket, hogy menjenek a szövetségi törvényhozás épületéhez, ahol a Kongresszus két háza együttes ülést tartott, hogy kihirdesse Joe Biden győzelmét. Az erőszakba torkolló ostrom során öten meghaltak, köztük a capitoliumi rendőrség egyik tagja. Ryan McCarthy elmondta: hírszerzési jelentések arra utalnak, hogy felfegyverzett tüntetők megmozdulásokra készülhetnek a beiktatás napja előtt, illetve az azt követő napokban is. Az államtitkár kiemelte: a szolgálatra kijelölt katonák ismételt eligazításokat kapnak arra vonatkozóan, hogy mikor és hogyan használhatják fegyverüket, illetve hogyan tudnak gyorsan együttműködni a szükség esetén közbelépő rendőrökkel. Szerdára két olyan helyet jelöltek ki Washingtonban, ahol tüntetéseket lehet majd tartani. A haditengerészeti emlékműhöz és a John Marshall parkhoz a beiktatás napján körülbelül száz demonstrálót engednek majd be a szervezők. A Capitolium és a Fehér Ház környékén teljes a biztonsági készültség. A National Mallt, azaz a Capitoliumtól a Lincoln emlékműig tartó parkot lezárják a látogatók elől, és betonakadályokkal, kerítéssel és fegyveres katonákkal védik a beiktatás helyszínét. Washington polgármestere bejelentette, hogy a metróhálózat tizenhárom állomását és négy nagyobb hidat is lezárnak, valamint szüneteltetik a városon keresztülhaladó vonat- és buszjáratokat. Muriel Bowser arra kérte az amerikaiakat, hogy lehetőség szerint otthon, a televízión keresztül kövessék a beiktatást, és kerüljék el a korlátozás alá eső területeket.