Messi ütött, több meccstől eltiltják

Harmadik alkalommal fordul elő, hogy a dél-amerikai ország klubcsapatai egymás között döntik el, melyikük nyeri a Libertadores Kupát.

Szerte a hanyatló Európában nehéz megszokni a különös kulisszákat, de kiváltképp furcsák a zártkapus meccsek Dél-Amerikában. Nálunk persze kivételesen könnyű az alkalmazkodás, mert háromezer körüli bajnoki nézőátlagnál fel sem tűnik, hogy nincs közönség, a lelátók túlnyomó többsége hasonló képet fest, mint a járvány előtt. Igaz, Felcsútot, Kisvárdát, Mezőkövesdet a labdarúgás szempontjából se keverjük Buenos Airesszel vagy Sao Paulóval... A Santos otthonában, a Vila Belmiróban például a rendkívüli állapotok között is hamisítatlan dél-amerikai jelenettel kezdődött a Boca Juniors elleni Libertadores Kupa-elődöntő visszavágója. A stadion körül ólálkodó szurkolók egyike pirotechnikai rakétát repített – tökéletes célzással – a kezdőkörbe, s olyan tűz támadt, hogy Wilmar Roldan kolumbiai játékvezető csak percekkel később tudta elindítani a mérkőzést. Megérte várni. A Santos olykor a legszebb brazil időket idézte, játékosai közül nyolcan kaptak nyolc és feles vagy nyolcas osztályzatot a híresen szigorú, a kettest és a hármast is könnyű kézzel bejegyző brazil újságíróktól, akik egytől egyig megbuknának az NB I-es paródia-parádénak is hurrázó magyar zsűriben. Marinho, a ballábas jobbszélső már a negyvenedik másodpercben kapufát lőtt huszonötről, majd már-már becsületsértő trükkökkel tette tönkre a Boca kolumbiai balhátvédje, Frank Fabra idegeit. Az ötvenkettedik percben esett harmadik Santos-gól előtt nagyjából úgy „biciklizett”, mint a legjobbak a Tour de France-on; a légiós Fabránál el is szakadt a cérna, négy perccel később kiállították, mert elbuktatott ellenfele gyomrába lépett. A Santos szórakozva és szórakoztatva 3-0-ra nyert, ezzel a dél-amerikai „BL” harmadik szín brazil döntője és negyedik olyan csúcstalálkozója következik, amelyen azonos országbeli csapatok találkoznak. Legutóbb (2018-ban) a Boca Juniors és a River Plate volt egyszerre finalista. Most a Boca és a River esett ki. Az utóbbi már-már képtelen körülmények között. Az elődöntő első meccsén a Palmeiras – Rony, Luiz Adriano és az uruguayi Matias Vina góljával – 3-0-ra győzött Buenos Airesben; mindenki úgy vélte, a visszavágót fölösleges lejátszani. Csakhogy a River Plate a paraguayi Roberto Rojas és a kolumbiai Rafael Borré révén 2-0-ás előnyt szerzett a Sao Pauló-i meccs első félidejében, s a másodikban a VAR-szoba jelzése nyomán esett el egy góltól meg egy büntetőtől. Esteban Ostojich uruguayi játékvezető – a felvételek tanúsága szerint – mindkét alkalommal helyesen döntött, de szabad szemmel láthatatlan volt az, ami valójában történt. Majd Weverton brazil kapus épphogy kiütött egy labdát, Matias Suarez pedig maximum egy méterről szétlőtte a bal kapufát... Ezzel Brazília a Libertadores Kupa-döntős fellépések örök listáján átveszi az elsőséget Argentínától. Eddig harminchét szerepléssel vezettek az argentinok (25-ször nyertek, 12-szer kikaptak), a brazilok pedig harmincnyolcra javítanak, de a diadalokat illetően csak megközelítik legnagyobb riválisukat (21/17). A Santos az ötödik döntőjére készül, és negyedszer ünnepelhet; legutóbb 2011-ben, Neymarral, Elanóval, Danilóval, Alex Sandróval és a ma is játszó, napjainkban harmincnégy éves jobbhátvéd Parával hódította el a trófeát. Neymar a múlt héten olyan fotót tett ki a közösségi hálóra, amelyre magát és Marinhót montírozta. Pelé, a korábbi Santos-parádék vezéralakja nem állt elő ilyesmivel... A Palmeiras eddig egyszer győzött (1999-ben, az egyaránt világbajnok Marcosszal, Roque Juniorral, Zinhóval, a vb-ezüstérmes Cesar Sampaióval és a virtuóz játékmester Alexszel), három döntőt viszont elveszített. Jelenlegi keretének két legnagyobb reménysége a húszéves Gabriel Menino és a tizennyolc esztendős Gabriel Veron, aki a santosos Kaio Jorge-zsal együtt aranyérmet nyert 2019-ben az U17-es világbajnokságon. Az ifjú trió tagjai nemhogy stabil tagjai a kezdő tizenegynek, de csapatuk húzóemberei közé tartoznak. A Santos mérlege a fináléig: 8 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség, 20-9-es gólkülönbség. A Palmeirasé: 9, 1, 2, 32-6. A döntőt január 30-án a labdarúgás riói szentélyében, a Maracanában játsszák. Nézők akkor sem lesznek, ám a brazilok elégedetten emlegetik: azért a futball hazatér.