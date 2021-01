Úton a vakcinaútlevél

Az EU-s intézmény e hónap végéig szeretne megállapodást a tagállamokkal az úgynevezett Covid19 oltási igazolványról, amelyet a közösség minden országában elismernének.

Az Európai Bizottság ma várhatóan azt javasolja a tagállamoknak, hogy március végéig lehetőleg fejezzék be az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók, valamint a 80 éven felüliek 80 százalékának beoltását, nyárig pedig oltsák be a felnőtt lakosság legalább 70 százalékát. Az ezt tartalmazó közleményt — amely a gyógyszerek előállítóinak is segítséget ígér gyártókapacitásaik kibővítéséhez — ma készül elfogadni az Ursula von der Leyen vezette testület. Az EU-s intézmény e hónap végéig szeretne megállapodást a tagállamokkal az úgynevezett Covid19 oltási igazolványról, amelyet a közösség minden országában elismernének. Ezek az okmányok felválthatnák a tesztelésre és a karanténra vonatkozó előírásokat. A nagyobb nemzetközi légitársaságok akár már tavasztól követelhetik az utasoktól a “vakcinaútlevelet”.



A tervek szerint a csütörtökön videokonferenciázó 27 állam- és kormányfő a dokumentum bevezetésének a lehetőségéről is tárgyalni fog. A tanácskozást előkészítő Európa-ügyi miniszterek hétfői online eszmecseréjükön megállapodtak, hogy a a témát alaposan körül kell járni, mert az igazolvány használata számos jogi kérdést vet fel. Maroš Šefčovič bizottsági alelnök az ülés után újságíróknak azt mondta: szükség van az oltási adatok elektronikus nyilvántartására és megosztására, de csak egy későbbi időpontban és alapos mérlegelés után lehet dönteni a koronavírus elleni oltottságot igazoló okmány alkalmazási köréről. - Használata nem vezethet a polgárok jogainak a korlátozásához vagy megkülönböztető bánásmódhoz — hangsúlyozta. Tanácsi forrásaink szerint a videokonferencián Varga Judit igazságügyi miniszter egyetértett az igazolvány bevezetésének szükségességével. Felszólalásában hangsúlyozta: nyomást kell gyakorolni a gyógyszergyártókra annak érdekében, hogy tartsák magukat a szerződésbe foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez, ugyanakkor nem tért ki sem a kínai, sem az orosz vakcinák beszerzésének előnyeire. Sebastian Kurz osztrák kancellár Bécsben bejelentette, hogy Ausztria, Dánia és Görögország közösen fogják felszólítani az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA), hogy gyorsítsa fel az AstraZeneca oltóanyagának engedélyezési eljárását. Az EMA eredetileg január végére ígérte a vakcina értékelésének a befejezését. Az EU-ügyi miniszterek aggályaikat fejezték ki a Covid19 mutációinak megjelenése miatt, és sürgették ezek DNS szekvenciájának minél kiterjedtebb feltárását, ami egybevág az Európai Bizottság szándékaival.