Először emelkedett tízezer fölé az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma Izraelben

Az „én vagyok az első” jellegű megközelítés gyengíti és sebezhetőbbé teszi a világot – fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz

A koronavírus elleni oltóanyag igazságosabb elosztását sürgette hétfőn Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, aki úgy vélekedett:

a „vakcinanacionalizmus katasztrofális morális bukás szélére sodorja a világot”.

Tedrosz szerint „jelentős kockázat” fenyegeti a vakcinák méltányos elosztására vonatkozó kilátásokat, ahogy a COVAX nemzetközi vakcinaelosztó kezdeményezést is, amely a tervek szerint a következő hónaptól kezdi meg szétosztani az oltóanyagokat. A WHO főigazgatója megjegyezte, hogy az elmúlt évben 44, az idén pedig legalább 12 kétoldalú megállapodást írtak alá. „Ez késleltetheti a COVAX-szállítmányokat, és éppen olyan helyzetet teremthet, amelynek elkerülésére tervezték meg a COVAX-ot, azaz pazarláshoz, kaotikus piachoz, összehangolatlan lépésekhez, illetve folyamatos szociális és gazdasági zavarhoz vezethet” – mondta. Az „én vagyok az első” jellegű megközelítés gyengíti és sebezhetőbbé teszi a világot ezzel a kockázattal szemben – jelentette ki Tedrosz a testület igazgatótanácsának éves, virtuális formában tartott gyűlésének megnyitóján.

„Az ilyen cselekedetek végső soron csak el fogják nyújtani a világjárványt” – tette hozzá a WHO-főigazgató,

aki figyelmeztette az országokat: ne ismételjék meg a H1N1- és HIV-világjárványok idején elkövetett hibákat. A koronavírus elleni oltóanyagok iránti globális keresletet csak fokozta, hogy megjelentek a vírusnak fertőzőbb változatai is. A WHO szakértői csütörtökön közölték, hogy a koronavírus brit és dél-afrikai, fertőzőbb variánsai már több tucat országban megjelentek, miközben jelenleg is vizsgálják a vírus lehetséges brazíliai mutációját. A testület igazgatótanácsi ülésén felszólalva Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója elmondta, hogy a brit variánst négy kontinens 58 országában, a dél-afrikait pedig 22 országban azonosították. A WHO vészhelyzeti igazgatója szakértők előtt közölte, hogy a múlt héten mintegy 93 ezerrel rekordot döntött a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, és félő, hogy a héten ez a szám meghaladja a 100 ezret. A halálos áldozatok mintegy 47 százalékát Amerikában jegyzik fel, Európában a számadatok, bár stagnálnak, továbbra is nagyok. Bruce Aylward, a WHO-nak a Covid-19-el kapcsolatos tanácsadója beszámolt arról, hogy a globális oltókampány kezdete óta mintegy 40 millió embert oltottak be 50 országban. A leginkább használt vakcina a Pfizer-BioNTech oltóanyaga, amelyet 44 országban használtak fel, majd a Moderna vakcinája, amelyet pedig hatban. A Szputnyik V orosz és a Sinopharm kínai oltóanyagot három országban alkalmazták, miközben a Sinovac, illetve az AstraZeneca vakcináját két országban használták fel. A WHO igazgatótanácsa jövő keddig tartó ülésének menetrendjében szerepel a testület reformja, valamint finanszírozási rendszere, amelyet jelentősen megterhelt az, hogy legnagyobb adományozója, az Egyesült Államok tavaly bejelentette kilépését.