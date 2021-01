Operatív Törzs: „Mi mondjuk az igazat, az ellenzék oltásellenes”

Müller Cecília tudományos kiselőadást tartott, míg György István, aki szerint két nap alatt egymillió embert is beolthatnának, politikai támadást indított.

Összehangolt kormányzati offenzíva indult a koronavírus elleni oltások körüli egyre nagyobb káosz miatt – derült ki az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján. Először György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője próbált magyarázatot adni arra, miért késnek a tömeges oltások. Egyértelműen Brüsszel, az Európai Unió lassúságára utalt, de szinte belső ellenségként mutatott rá a hazai ellenzékre is:

„az ellenzéki politikusok politikai haszonszerzés miatt zavart keltenek, egyenesen oltásellenesek”.

Elítélendő példaként hozta fel Gy. Németh Erzsébetet, aki néhány perccel előtte tartott egy sajtótájékoztatót arról, hogy rosszul szervezték meg az idősotthonokban élők és dolgozók oltását. Ezzel szemben a kormánypárti politikus az érintetettektől csak jót hallott az „oltakozásról”. Arról is beszámolt, eddig több mint 129 ezer embert oltottak be a jelenleg hazánkban beadható Pfizer-BioNTech és Moderna vakcinákból, és 1600 ember már a második adagot is megkapta. A Magyarországra kedd helyett végül szerdán érkező újabb szállítmány után azonban a következőre egy hetet kell majd várni.

„A munkacsoport szerint ha bárhol, elérhető biztonságos, hatékony vakcina, azt meg kell venni” – utalt az államtitkár a korábban már emlegetett kínai és orosz oltóanyagokra.

Ezeknek azonban nincs sem európai, sem magyar engedélye, ezért csak a tervekről beszélt. Kiemelte, hogy külön számításokkal készültek arra, ha csak ütemezetten haladnak, de ha egyszerre érkezne egy nagyobb vakcinamennyiség, akkor akár „tömeges hétvégét” is szerveznek. György István kijelentette:

„akár egymillió embert képesek vagyunk beoltani két nap alatt”.

Mint aláhúzta, az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, a következő napokban folytatják az idősotthonok, szociális intézményekben a munkát. Ha lenne elég vakcina, őket követnék a 60 év felettiek, kiemelten a 89 évet meghaladó korosztályból a krónikus betegek, majd a rendvédelmi és kormányhivatali dolgozók.

„Egyre több oltópont lesz: 102 kórház, 151 járóbeteg szakellátó intézmény és 4401 háziorvosi rendelő után akár a szavazóköri helyeket is bevonjuk majd” – mondta György István, aki szerint minderről „időben tájékoztatnak mindenkit”.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos kormányzati tájékoztatóoldal kedd reggeli adatainak ismertetését megelőzően a következőket mondta:

„Nekünk higgyenek, ne annak a sok valótlanságnak, ami összevissza kering, a valóságot mi mondjuk. (...) Annak higgyenek, ahonnan megfelelő, hiteles információkat kapnak, mert nagyon sok megtévesztő információ kering az interneten, a szomszédból, vagy nem is tudom, honnan. Ez megengedhetetlen a pandémia idején! Mi itt nagyon pontosan tájékoztatjuk önönöket az igen szervezett, centralizált oltási rendünkről”.

A vakcinaszállításokkal kapcsolatban jelezte, a Pfizer módosította, hogy nem kedden, hanem szerdán érkezik pontosan 35 685 ember beoltásra elegendő mennyiség. A „megfelelő és hiteles tájékoztatás” érdekében az országos tisztifőorvos szinte kiselőadásba kezdett a világon létező sokféle vakcináról. Így az mRNS-alapú, nukleinsav alapú kicsi hírvivő anyagot a sejtekbe juttató, tüskefehérje-szerű anyagot termelő vakcinákról. Ilyen a már ismert Pfizer-BioNTech vagy a Moderna vakcinája. Információt adott a vektorvakcinákról, amelyek antigén ellenanyagot termelnek, például az orosz Szputnyik V, az alegységvakcinákról, illetve azokról, amelyek teljes egészében elölt vírust tartalmaznak. Ilyenek zömében a régebbi magyar oltóanyagok, de ilyen a Magyarországra beszerezni kívánt kínai is.

„Mindegyik vakcina jó, ha kivált immunválaszt és biztonságos is” – szögezte le Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos jó hírként közölte még, hogy csaknem 120 ezerrel több gyógyultról szóltak a kedd reggeli adatok, mint aktív fertőzöttről. újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy miután beadták neki az oltást, semmilyen mellékhatást nem érzet, de helyi reakciókat, bőrpírt vagy fejfájást sem, mint mások. Végezetül Kiss Róbert, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a beszámolt az elmúlt 24 óra rendőri intézkedéseiről beszélt, amelyeknek az adatai szintén olvashatók a tájékoztató oldalon . Hozzáfűzte: