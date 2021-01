A külföldi diákokat is megviselte az elzártság

Az év végéig 6,6 millió adag vakcinát szállít a Pfizer Magyarországra - tudta meg lapunk. Az oltási sorrendről viszont hiányos és egymásnak ellentmondó információkat közöl a kormány.

A kormány a hatvanon felüliek százezereit tartja bizonytalanságban napok óta azzal, hogy bár tudja, de nem mondja meg, kik férnek be az oltandók következő csoportjába. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis szokásos pénteki interjújában arról beszélt, hogy az oltási sorban a 60 év feletti krónikus betegek következnek. Azt is hozzátette, hogy 1 millió 756 ezer emberről van szó, akiket három betegségcsoport alapján jelöltek ki. A közlés arra utal, hogy a kormányfő szavai mögött konkrét kalkuláció áll, ám az érintettek azóta is csak találgathatják, hogy kik kerülnek majd a korosztály preferált kétharmadába. A bizonytalanság egyik oka, hogy Orbán Viktor nem nevezte meg, melyek a kormány által kiválasztott, elsőbbséget biztosító krónikus betegségek. Azt viszont mindenki tudhatja, hogy az operatív törzs több tucatnyi, a covid szempontjából releváns alapbetegséget szerepeltet a gyászjelentéseiben. Szakmai beszélgetéseken az is elhangzott, hogy egy-egy nagy népbetegségnek csak a súlyosabb állapotait tekintik az orvosok különös veszélyforrásnak a covid szempontjából, így csak a súlyosabb eseteket indokolt korábban oltani. Emiatt kellene közölni a betegségek pontos besorolási (BNO) kódját is, hogy az orvos és a beteg számára is egyértelmű legyen, kik kerülhetnek előre a sorban.

Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) is, hogy mi az a három betegség, amely elsőbbséget biztosít az oltásra, valamint hogy az érintettek miként kapnak erről értesítést. Megkérdeztük azt is, hogyan kaphatnak majd oltást az otthonuk elhagyására képtelen idősek, valamint hogy a háznál történő oltásoknak mi lesz a protokollja. Konkrét válaszok helyett, csupán annyit közöltek: „Amint elérkezünk a 60 éven felüliek, illetve a veszélyeztetett, krónikus betegek, illetve az otthonukba szorult mozgásképtelenek oltásához, minden érintett értesülni fog az operatív törzs sajtótájékoztatójából, a híradásokból és a regisztráció során megadott e-mail címén, hogy mikor, hogyan és hol tudja felvenni a vakcinát.” György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs keddi ülésén ráadásul ellentmondott a miniszterelnök pénteki nyilatkozatának is. Szerinte ugyanis a most következő, harmadik körben a 60 év felettieket fogják oltani, de koruk alapján sávosan. Első lépésként a 89 év felettieket, akik a háziorvosuktól kapják majd meg az oltást a háziorvosi rendelőben, valamint ha szükséges, az otthonukban. (A népesség egy százaléka idősebb 89 évesnél. Ők 93-94 ezren vannak, és egy részük már a második körben azaz az idősotthonok lakóinak oltásakor megkaphatta a vakcinát.) György István szerint a háziorvosok megkapnak minden szükséges információt és a nagyobb praxisokhoz akár oltócsapatokat is tudnak küldeni. Beszélt arról is, hogy lassabban haladnak az oltásokkal, mint ahogyan szeretnék, de felkészültek a tömeges oltásra is. Modellezték, hogy akár 1 millió embert is be tudnak oltani 2 nap alatt. Megjegyezte: növelni tudják az oltóközpontok számát, első körben a kórházakét 102-re, de 151 járóbeteg szakellátót és több mint 4401 háziorvosi rendelőt is be tudnak vonni. Lapunk több háziorvost is felhívott érdeklődve, hogy az ő rendelőjük benne van-e az említett 4401-ben, valamint hogy milyen forgatókönyvet kaptak a 89 éven felüliek oltásához. Erre valamennyien azt mondták: semmilyen információjuk nincs, de először azt kellene tudniuk, hogy milyen vakcinával, mikor és hány embert kell beoltaniuk. Müller Cecília a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi, online sajtótájékoztatóján is kitért a kételyekre. Mint mondta: „sokan nyugtalanságot keltenek a lakosság körében. Ez semmikor sem megengedhető, főképp nem pandémia idején” - jelentette ki: azt kérte: különösen az idősektől „annak higgyenek, akitől megfelelő, hiteles információkat kapnak”.