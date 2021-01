Meghosszabbítják és szigorítják a korlátozásokat Németországban

A Nagy-Britanniában azonosított, a korábbiaknál fertőzőképesebb koronavírus változatának szétterjedését akadályoznák meg - jelentették be kedd este Berlinben.

Angela Merkel kancellár a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozása után elmondta, hogy a járvány második hulláma miatt novemberben bevezetett korlátozások eredményesek, az új fertőzöttek és az intenzív kórházi kezelésre szorulók száma igen "bátorító" módon csökken. Azonban a vírus B.1.1.7 jelzésű mutációja a járvány újabb robbanásszerű erősödésével és az egészségügyi ellátórendszer terheinek jelentős növekedésével fenyeget, és már meg is jelent Németországban. Meg kell akadályozni, hogy dominánssá, meghatározóvá váljék, ezért az eddigi korlátozások kéthetes, február 14-ig tartó meghosszabbításával és új intézkedésekkel fel kell gyorsítani a fertőződések számának csökkenését - mondta a kancellár. Kiemelte, hogy minél inkább visszaszorítják a vírust, annál kevésbé valószínű a B.1.1.7-es változat szétterjedése. Ezért változatlanul arra kell törekedni, hogy a jelenlegi 130 körüli szintről legalább 50-re, lehetőleg 50 alá csökkenjen az úgynevezett hétnapi incidencia - fertőzésgyakoriság -, vagyis a megelőző hét nap alatt regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma, mert a fertőzési láncolatok feltárásán és megszakításán dolgozó helyi közegészségügyi hivatalok csak ebben az esetben tudják visszaszerezni az ellenőrzést a vírus terjedése felett. Ez "nem kilátástalan" - tette hozzá Angela Merkel, kifejtve, hogy több tartományban lendületesen csökken a fertőzésgyakoriság, és a járványügyi védekezést a korábbinál több találkozással, érintkezéssel járó karácsonyi, szilveszteri időszak sem vetette vissza. Elmondta: a védekezés módszere továbbra is a fertőzésveszéllyel járó egymás közti kapcsolatok, érintkezések számának csökkentése, illetve a vírus terjedésének akadályozása az elkerülhetetlen érintkezéseknél. Ezért új intézkedésként a többi között bevezetik, hogy a közösségi közlekedésben és az üzletekben kötelező az úgynevezett orvosi vagy műtéti maszk, vagy az FFP2 védelmi osztályú, illetve KN95/N95 jelzésű részecskeszűrő maszk viselése. Bevezetik azt is, hogy a munkaadók kötelesek lesznek lehetővé tenni az otthoni munkavégzést minden munkakörben és valamennyi beosztásban, amelyeknél nem feltétlenül szükséges a munkahelyi jelenlét. A szövetségi kormány vezetői és az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - a járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányfők egyeztető testülete - rendkívüli és a tervezettnél hosszabbra nyúlt, csaknem nyolc órán át folytatott tanácskozásán sajtóértesülések szerint heves vita alakult ki a napközbeni gyermekellátás és a közoktatás intézményrendszere körül. Több tartományi kormányfő az óvodák, iskolák megnyitása mellett állt ki, hivatkozva a szülőkre nehezedő terhekre. Angela Merkel ezt nagy ingerültséggel elutasította. A kancellár erről az MPK vezetőivel tartott tájékoztatón elmondta, hogy az eddigi tudományos ismeretek szerint a B.1.1.7-es vírusváltozat a gyermekek körében is nagy sebességgel terjed, ami súlyos veszélyt jelent, a szövetségi kormány és a tartományi kormányok feladata pedig a lakosságot fenyegető veszélyek elhárítása. Ezért egyelőre az óvodák és az iskolák működését sem lehet helyreállítani. Ezt kiemelte Michael Müller berlini kormányzó polgármester, az MPK soros elnöke is, hangoztatva: csak úgy lehet eredményesen védekezni egy olyan vírusváltozat ellen, amely az eddigieknél kétszer fertőzőképesebb, ha az eddiginek a felére csökkentik a fertőzésveszéllyel járó érintkezések számát. Németországban november elejétől fokozatosan egyre több járványügyi korlátozást vezettek be, majd december 16-án a tavaly tavaszi első járványhullám óta a legszigorúbb intézkedésekkel a gazdasági és a társadalmi élet legtöbb területét befagyasztó zárlatot rendeltek el. Így már csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek tarthatnak nyitva, a napközbeni gyermekellátás és a közoktatás rendszere pedig ügyeleti üzemmódban működik. A zárlat az akkori tervek szerint január 10-ig tartott volna, de január elején meghosszabbították a hónap végéig. Ezt a határidőt tolták ki az MPK és a szövetségi kormány keddi megállapodásával újabb két héttel. A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) keddi adatai szerint az utóbbi 24 órában 11 369 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. A pozitív tesztek száma így 2 052 028-ra emelkedett. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt 989 halálesetet regisztráltak. A járvány halálos áldozatainak száma ezzel 47 622-re emelkedett Németországban.