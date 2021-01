Poloskát talált Kétpó új vezetése a Boldog Istvántól örökölt irodában

Egyelőre nincs elég oltóanyag, hogy az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói, munkatársai után a tömeges oltás is megkezdődjön, de már 1,7 milliónál is többen igénylik.

Akárcsak előző nap, szerdán is elmondta, hogy eddig „eloltottak” már megközelítőleg 130 ezer ember számára elegendő vakcinát, több mint hármezren pedig már a másik adagot is megkapták. Aláhúzta:

– Az Optimális oltakozási számot akarjuk elérni, hogy a járványt végre magunk mögött tudhassuk. Örülök neki, hogy egyre többen bíznak a vakcinákban, és egyre többen igénylik az oltást – mondta a szakember. Ezt azzal támasztotta alá, hogy adataik szerint már 1,7 milliónál is többen regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Hozzátette, hogy tovább kutatnak a vakcinák után, így az orosz és a kínai oltóanyagok engedélyezésében is bíznak.

Egy másik kérdésre reagálva elmondta: eddig 19,7 millió oltóanyagot kötöttek le az Európai Unióból, és ezek között szerepel a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca, a Janssen, CureVac terméke, csakhogy a beszállítás és az engedélyezés folyamata akadozik. Tehát egyelőre nincs elég oltóanyag, hogy az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói, munkatársai után a tömeges oltás is megkezdődjön, Müller Cecília ugyanakkor előkészítő jelleggel szólt az idősekről:

Mint mondta, a 89 évnél is idősebbeket az otthonaikban fogja beoltani a háziorvos vagy a kiszálló oltócsoport, s az érintettek közül már tízezren jelezték is, hogy ezt kérni fogják. A tájékoztatón Gál Kristóf, az ORFK szóvivője ismertette a kormányzati tájékoztató oldalon is olvasható adatokat az elmúlt 24 óra rendőri intézkedéseiről.