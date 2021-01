Tartogat még meglepetéseket Szakkara –képek az egyiptomi feltárásról

Több mint félszáz szarkofágot és egy több mint 2500 éves halotti templomot fedeztek fel a szakkarai nekropoliszban, amely már tavaly is szenzációs felfedezésekkel lepte meg a tudósokat – jelentette be az egyiptomi műemlékvédelmi minisztérium. Az egyiptomi hatóságok már a 2020-as év felfedezésének bejelentésekor hangoztatták, hogy Szakkara még távolról sem fedte fel minden titkát. A régészek egyebek közt egy nagy koporsógyártó műhely felfedezését remélik a közeljövőben. A műemlékvédelmi minisztérium szerint eddig csak 1 százalékát tárták fel Szakkara kincseinek, most újabb 52 szarkofágot találtak a Dzsószer-piramis lábánál fekvő ősi temetőben.