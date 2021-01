Kikapott otthon a címvédő Ferencváros

A maximális négy pontot viszi magával az egyiptomi világbajnokság középdöntőjébe a magyar férfi válogatott, ami minden várakozást felülmúl.

„Nekünk, edzőknek ez a legszebb, amikor egy góllal nyer a csapat, főleg ilyen kiélezett helyzetben, főleg egy válogatott meccsen” – kommentálta Gulyás István szövetségi kapitány a köztévének adott nyilatkozatában az egyiptomi világbajnokság eddigi legnagyobb dobását. A magyar válogatott ugyanis Lékai Máté utolsó másodpercekben szerzett bravúrgóljával egy góllal, 29-28-ra verte a vb-győzelemre is esélyesnek tartott német válogatottat. A szakvezető elmondta, nagyon sokat készültek, de előzetesen nem volt pontos képük arról, hogy a válogatott milyen állapotban van, mert a vírus miatt elmaradtak a felkészülési mérkőzések. „Nem tudtuk, hol tartunk, hiszen komoly csapattal nem találkozunk az elmúlt időszakban”. A fiúk azonban „élesek voltak”, jól összpontosítottak, ámbátor szerinte sok hiba volt a játékukban. Ami a lényeg: „A helyén volt a szívünk és a végjátékban hideg fejjel kézilabdáztunk. Ez nekünk óriási boldogság. Dolgoznunk kell továbbra is, de az ilyen sikerek nagyon megtolják a csapatot, ez óriási lökést ad mindenkinek, és még jobban összekovácsolja a társaságot” – fogalmazott a kapitány. Boldogságát egy valóban nem hétköznapi győzelem előzte meg: a csoportdöntő ugyanis arról határozott, hogy a győztes hány pontot visz majdan a középdöntőbe – ennél többet nem lehet, azaz a válogatott négyről indul a folytatásban! Eleve kirobbanóan kezdett a magyar csapat, a pontos támadójáték, a beállók hatékony megjátszása révén egyből 7-2-re meglépett. Hiába reagált erre nyitott védekezéssel a német gárda, a magyar előny maradt (15-10), és ugyan az elrontott hajrá sokat levett a fórból, de azért eggyel még mindig Gulyás István csapata vezetett a félidő végén (15-14). A második etap elején többször is egyenlítettek a németek, majd Mikler Roland bravúros védéseinek köszönhetően tartotta előnyét a magyar együttes. De a németek az ötvenedik percben 24-23-nál ismét átvették a vezetést. Csakhogy ekkor Mikler és Bánhidi remeklésével fordított a magyar válogatott (27-26), de emberhátrányba került. Az utolsó perc döntetlenről indult, a magyarok támadhattak, és Lékai Máté három másodperccel a vége előtt a hálóba bombázott, Magyarország-Németország 29-28! A mezőny legeredményesebb játékosa Máthé Dominik és Bánhidi Bence lett egyaránt nyolc góllal, a meccs legjobbjának pedig utóbbit, a Szeged beállóját választották. „Nagyon sokat készültünk arra, hogy rajtam lesznek az emberek, de tulajdonképpen minden meccs ilyen. Taktikailag betartottuk a megbeszélteket, nagyon koncentráltak voltunk. Ez egy igazi csapatmunka volt, az is, ahogy vissza tudtunk jönni a német vezetést követően. Hatalmas szíve van ennek a csapatnak. A mai győzelem kulcsa a türelmünk és az egymásért való küzdés volt. Ez óriási löketet és önbizalmat adhat nekünk a középdöntőre. Megyünk tovább, készülünk a következő mérkőzésünkre” – idézte a szövetség honlapja Bánhidit, a meccs egyik hősét. A másik egyértelműen a győztes találatot szerzett Lékai Máté volt: „Nagyon örülök a győzelmünknek, de még nagyon komoly mérkőzések várnak ránk. Fokozatosan haladunk, hiszen a keresztágon is kemény ellenfelek következnek. A nyolc közé jutásért minimum két találkozót meg kell nyernünk a középdöntőben, tehát megyünk előre.” Az ismét nyolc gólt szerzett Máthé Dominik hálás volt Lékainak, amint mondta, nélküle nem lett volna ilyen eredményes: „Elsősorban a csapat védekezésének, másrészt Bánhidi Bencének, az ő védőtevékenységének és a német falban végzett munkájának köszönhető a mai siker. Lékai Máté előkészítői munkája nélkül pedig én sem jutottam volna ismét nyolc gólig. Van még min csiszolni, de jó irányba haladunk” – összegezte érzéseit a játékos. A magyar válogatott a középdöntő I. csoportjában – az Új Fővárosban – sorrendben Brazíliával, Lengyelországgal, majd az Európa-bajnok Spanyolországgal találkozik csütörtökön, szombaton és jövő hétfőn. A hatos csoport első két helyezettje jut a negyeddöntőbe.