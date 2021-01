Szabad szemmel - Trump távoztával még marad az általa képviselt irányzat

Az új amerikai elnök a Fehér Ház átvétele után tett egyik első lépéseként megsemmisítette republikánus elődje, Donald Trump egyik legsúlyosabb döntését.

Trump, aki kezdettől hevesen állást foglalt a világ 195 országa által 2015-ben aláírt globális egyezmény ellen, 2019-ben értesítette az ENSZ-t az Egyesült Államok kilépési szándékáról, és hivatalosan tavaly novemberben vonta ki országát az egyezményből. A volt elnök számos környezetvédelmi szabályozást enyhített országában is. Biden egyik fő kampányígérete volt, hogy kormányzása első napján visszalépteti Amerikát a párizsi klímaegyezménybe. "Arra készülünk, hogy úgy vegyük fel a harcot a klímaváltozással szemben, ahogy eddig még nem tettük" - jelentette ki a demokrata párti elnök, mielőtt az Ovális irodában aláírta a rendeletet. António Guterres ENSZ-főtitkár szinte azonnal üdvözölte Biden döntését, rámutatva, hogy ezzel immár a Föld karbonszennyezésének kétharmadát kibocsátó országok tettek ígéretet a karbonsemlegesség elérésére. Washington visszatérése az egyezményhez 30 nappal azután léphet érvénybe, hogy Biden levélben értesíti erről a világszervezetet - mondta el Alex Saier ENSZ-szóvivő. Üdvözölte a lépést Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke is. Az újbóli csatlakozás a szén-dioxid-kibocsátás tíz éven belüli 40-50 százalékos csökkentésének pályájára állítja az Egyesült Államokat. Biden szerdán aláírt más olyan rendeleteket is, amelyek fokozatosan semmissé tehetik a Trump-kormány visszalépéseit a klímavédelem területén. Ideiglenes moratóriumot rendelt el az Alaszkai Természetvédelmi Rezervátum területén nemrég engedélyezett kőolaj- és földgázkitermelési fejlesztésekre, utasította a szövetségi hatóságokat, hogy vizsgálják meg szigorúbb üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási szabványok bevezetését, és hozzálátott az Egyesült Államok és Kanada között épülő Keystone XL kőolaj- és gázvezeték vitatott tervére Trump által kiadott engedély visszavonásához.

Kötelező maszkviselés a szövetségi épületekben és területeken

Biden egyúttal arra kér mindenkit az Egyesült Államokban, hogy viseljen szájmaszkot a nyilvános helyeken legalább a következő száz napban. Az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta, Covid-19 nevű betegség világszerte az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol a járvány 11 hónapja alatt több mint 24,4 millióan fertőződtek meg, és közel 406 ezren haltak már meg a kórban. A fertőzöttek száma a legutóbbi három hónapban több mint háromszorosára, az elhunytaké közel a duplájára nőtt. Az elmúlt héten naponta átlagosan 3200-an estek áldozatul a járványnak. A járvány veszélyességét sokáig tagadó republikánus elődjével, Donald Trumppal szemben Biden átfogó járványellenes intézkedések bevezetését tervezi. Egyebek közt száz szövetségi oltóközpont létrehozását ígérte meg, hogy a beiktatását követő első száz napban 100 millió adag védőoltást lehessen beadni a koronavírus ellen. Járványügyi szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy az új demokrata adminisztráció bármilyen lendülettel is veti bele magát a járvány elleni küzdelembe, a Covid-19 még további százezrek halálát okozhatja az Egyesült Államokban.

Elindult a bevándorlási politika reformja

A szerdán beiktatott demokrata párti elnök egy bevándorlási törvényt is beterjeszt a törvényhozás elé, amely lehetőséget teremtene az állampolgárság sokéves távlatban való megszerzésére az Egyesült Államokban jogellenesen tartózkodó bevándorlók milliói számára. Jen Psaki elnöki szóvivő a sajtónak megerősítette, hogy a Fehér Házban ünnepélyesen aláírt rendeletek között szerepel a 13, többségében muszlim lakosságú és afrikai ország állampolgáraival szemben érvényben lévő beutazási tilalom azonnali feloldása, az amerikai-mexikói határfal építkezésének leállítása, valamint Trump azon rendeletének érvénytelenítése, amely megtiltaná az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodóknak a kongresszusi választási körzetek lélekszámába való beszámítását. Biden aláírt egy olyan feljegyzést is, amely utasítja a belbiztonsági minisztériumot és az igazságügyi minisztert a gyerekként az Egyesült Államokba került illegális bevándorlókat a kitoloncolástól védő DACA-program folytatására, továbbá megsemmisítette Trumpnak azt az elnöki rendeletét, amely a belföldi bevándorlásügyi eljárások szigorítását írta elő. A Reuters hírügynökség jelentése szerint üzleti körök és bevándorlási ügyvédek üdvözölték Biden döntését Trump beutazási tilalmának azonnali feloldásáról. Myron Brilliant, az amerikai Kereskedelmi Kamara egyik vezetője azt mondta, hogy a tilalom "nem volt összhangban az amerikai értékekkel", és eltörlése segíteni fog az ország szavahihetőségének helyreállításában. 2017 decembere óta, amikor a tilalom módosított változatát jóváhagyta a legfelsőbb bíróság, mintegy 40 ezer embernek az Egyesült Államokba való belépését akadályozták meg erre hivatkozva az amerikai külügyminisztérium adatai szerint. Biden azt tervezi, hogy január 29-én további elnöki rendeleteket ad ki egyebek közt a menedékjogi eljárások megerősítéséről és egy különleges csoport megalakításáról az előző elnök határpolitikája következtében szétszakított családok újraegyesítése érdekében - derül ki egy törvényhozókkal megosztott feljegyzésből, amely a Reuters birtokába került. A felsorolt elnöki rendeletek megvalósítása a hírügynökség szerint könnyebbnek ígérkezik, mint a kongresszussal elfogadtatni Biden nagyravágyó bevándorlási törvényének tervezetét. Ez utóbbi nyolcéves folyamatot alakítana ki az állampolgárság megszerzésére az országban illegálisan tartózkodó mintegy 11 millió bevándorló nagy része számára - derül ki abból a tájékoztató iratból, amelyet a Fehér Ház tisztségviselői kedden osztottak ki a sajtó képviselőinek. A programra jelentkezni jogosult, idén január 1-jén már az országban tartózkodó és bizonyos további feltételeknek megfelelő bevándorlók öt évre szóló ideiglenes státuszhoz jutnának, amelynek leteltével zöldkártyát, azaz állandó tartózkodási engedélyt kapnának, s további három év elteltével folyamodhatnának állampolgárságért - mondták el tisztségviselők. A várakozási idő rövidebb lenne a DACA program jogosultjai továbbá az Egyesült Államokban ideiglenes védett státuszt (TPS) élvezők számára. Hivatali ideje alatt Trump elnök mindkét programot megpróbálta felszámolni. A tervezett bevándorlási törvény elfogadtatása azonban rendkívül nehéznek bizonyulhat a demokraták szűk képviselőházi többsége és a teljesen kiegyensúlyozott szenátusi erőviszonyok közepette - jegyezte meg a Reuters.