Játékfegyverrel rabolt a marcali nő

Marcaliban figyelt fel a két 17 éves fiatalra, s elhatározta, pénzt szerez tőlük.

Kétrendbeli fegyveres rablás miatt emelt vádat a marcali ügyészség azzal a 32 éves helybeli nő ellen, aki egy fegyvernek látszó játék pisztollyal rabolt ki két fiatal fiút. A vádlott tavaly szeptemberben Marcaliban figyelt fel a két 17 éves fiatalra, s elhatározta, pénzt szerez tőlük. Éppen nála volt testvére élethű lőfegyvernek látszó, airsoft játékpisztolya, melyet elővett a táskájából, majd a két fiú útját elállva, a játékpisztolyt rájuk szegezve a pénzüket követelte tőlük. A fiúk először azt hitték, viccel, egyikük még vissza is kérdezett, hogy „ez most komoly?”, amire a nő igennel felelt, és egyre agresszívebben követelte a pénzt. Ekkor megijedtek, s odaadtak valamivel több, mint hatezer forintot neki, aki ezután hazament. A fiúk persze kihívták a rendőröket, akik hamar el is kapták a nőt, akinél a pénzt és a játékfegyvert is megtalálták. A tárgyalására előzetesbe váró nővel szemben az ügyészség a vádiratban fegyházbüntetést javasolt.