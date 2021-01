Jól van a műtüdő-kezeléssel megmentett koronavírusos anyuka és koraszülött kislánya

Egyes helyeken meglepően tavaszias időre készülhetünk.

csütörtökön a kezdetben még borult északi tájakon is csökken, szakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de kisebb körzetekben felhős maradhat az idő. Máshol kevesebb lesz a felhő, de nem lesz zavartalan a napsütés. Csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szelet nagy területen kísérik erős, az Észak-Dunántúlon időnként viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul, a szelesebb nyugati területeken lesz enyhébb az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 16 fok között valószínű, de északkeleten néhol ennél hidegebb is lehet.

Pénteken közepesen felhős idő várható sok magasszintű felhővel, amely napközben átmenetileg meg is vastagszik. Elsősorban az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön lehet elszórtan eső, zápor, majd késő este már délnyugaton is eleredhet az eső. A déli, délnyugati szelet sokfelé erős, az Alpokalján és a Kisalföldön viharos széllökések is kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között alakul, az északkeleti megyékben lesz hidegebb, a Nyugat-Dunántúlon melegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 10 és 15 fok között valószínű, de az Északi-középhegységben csak 3, 8 fok lesz.