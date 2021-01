Sok új fajt és kórokozót fedeztek fel tavaly Magyarországon

A mintegy 30, a tudomány számára eddig ismeretlen lények között vannak többek között a nárciszt, a tulipánt és a gyöngyikét fertőző vírusok és két, károkozó, idegenhonos meztelencsigafaj is.

Számos új fajt fedeztek fel világszinten elsőként, és Magyarországon is úttörőként mutattak ki több kártevőt és kórokozót az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének (ATK NÖVI) kutatói 2020-ban. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) szerdai beszámolója szerint a növényvédelmi intézetnek mindig jelentős szerepe volt az újonnan megjelenő kórokozók és kártevők kimutatásában, ami egyúttal az ezek elleni védekezés első lépcsőfokának tekinthető. A közlemény kutatók által 2020-ban hazánkban elsőként kimutatott növényi vírusokat és fitoplazmákat, ízeltlábú és puhatestű kártevőket, valamint a kutatók által a tudomány számára első alkalommal felfedezett vírus-, csiga-, pajzstetű- és atkafajokat mutatja be. Mint írják, a múlt évben a kutatók Magyarországon első alkalommal jelezték a nárcisz háromfajta vírusának jelenlétét: a nárcisz késői sárgulását okozó vírust, a nárcisz látens vírust és a nárcisz mozaikvírust . Emellett a lovagcsillag mozaikvírust is először mutatták ki nárciszon. Ugyancsak először jelezték a tulipánt fertőző színtörésvírust, amely a tavaszi növény virágának jellegzetes mintázatát okozza. A szintén tavasszal nyíló, kedvelt hagymás dísznövényen, a gyöngyikén a kutatók először mutatták ki a mozaikvírust. Ezen felül felfedeztek egy korábban a tudomány számára nem ismert potyvírust is. Az összegzés szerint az intézet kutatói molekuláris módszerekkel első ízben azonosították Magyarországon az őszirózsa-sárgulás fitoplazmát közkedvelt kertészeti dísznövényeken, például a kokárdavirágon, a bíborlevelű kasvirágon, a kerti haranglábon és a réti kakukkszegfűn. A kártevőkről szólva megemlítik, hogy az intézet munkatársai Magyarországon először mutattak ki két idegenhonos meztelencsigafajt 2020-ban: a feketefejű meztelencsigát és a malaccsigát.