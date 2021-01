Házrobbanás Madridban: négyre emelkedett a halálos áldozatok száma

21, föld alatt rekedt társa mentése még folyik.

Egy bányász meghalt a kelet-kínai Santung tartományban 11 napja berobbant aranybányában, a mentőcsapatok a helyszínen a további 21 bányász mentésén dolgoznak – számolt be a helyi hatóságok csütörtöki közlésére hivatkozva a CGTN kínai székhelyű, nemzetközi hírcsatorna. A Jentaj város közigazgatási területén található aranybányában január 10-én történt a robbanás, amelynek következtében 22 bányász rekedt a föld alatt. A mentőcsapatok megkezdték egy harmadik, 711 milliméter átmérőjű csatorna fúrását , amelyen keresztül a remények szerint biztonságban felszínre tudják majd hozni a bajba jutottakat. A mélyben rekedt bányászokkal vasárnap létesítettek először kapcsolatot, amikor egy huzal segítségével a mélybe küldött élelmiszereket és egyéb felszereléseket sikerült eljuttatni a túlélők egy csoportjának, akik egy kézzel írott üzenetet küldtek vissza . A mentők azóta egy vízálló mobiltelefont is leeresztettek, így már telefonon is tudtak beszélni a bányászokkal.