32-en meghaltak, több mint 100-an megsebesültek egy öngyilkos merényletben Bagdadban

Hamarosan tömegesen jön Budapestre a Szputnyik V-oltóanyag, de már februárban is érkezhetnek szállítmányok.



Megkezdődik a Szputnyik V vakcina Magyarországra szállítása „egészen hamarosan”, és kisebb tételek már februárban Budapestre érkezhetnek – jelentette be Kirill Dmitrijev az oroszországi oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója csütörtökön a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva. Amint azt a Népszava szerdán megírta: a magyar hatóságok már engedélyezték is a brit AstraZeneca és az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcinákat. Ugyanakkor szokatlan módon a hírről elsőként nem a készítményeket vizsgáló Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, hanem a kormányzati propagandaoldal, az Origo közlése alapján számolt be az MTI. Közben Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere blogjában tette közzé:

Oroszország fővárosában péntektől ismét megnyitják a múzeumokat és a könyvtárakat, valamint a gyermek szabadidőközpontokat, a színházak, mozik és koncerttermek engedélyezett kihasználtságát pedig 25-ről 50 százalékra emelik.

A szigorú korlátozások enyhítése részleges: A napköziotthonokat, gyerekmegőrzőket, gyereksarkokat, sportiskolákat és hasonló létesítményeket szintén csak félig szabad feltölteni, mint ahogy a múzeumok, könyvtárak, előadótermek kapacitását is csak félig lehet kihasználni. Hasonló a helyzet a tömeges sport- és reklámrendezvényeknek otthont adó létesítményekkel. A polgármester megjegyezte, a fővárosi vállalatoknak alkalmazottjaik 30 százalékát továbbra is távmunkában kell foglalkoztatniuk a járványhelyzet jelentős javulásáig. Megmarad a vendéglátóipari létesítmények és szórakozóhelyek 23 órai zárásra vonatkozó korlátozás is.



Ugyancsak érvényben marad a 65 évnél idősebbek és a krónikus betegek otthonmaradását előíró rendelkezés, ha azonban az érintettek már megkapták a védőoltást, ismét igénybe vehetik majd a tömegközlekedést, az erre a célra is használható társadalombiztosítási kártyájuk blokkolását feloldja a moszkvai önkormányzat.

A csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 21 887-tel 3 633 952-re emelkedett. A napi növekmény 0,6 százalék, az új esetek 10,8 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 533 789, a halálos áldozatoké 612-vel 67 832-re, a felépülteké pedig 26 902-vel 3 054 218-ra emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta több mint 98 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 410 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 634 201 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.